Tensión e incertidumbre se apoderan de los migrantes

La líder de CHIRLA pide a los inmigrantes tomar en serio las acciones del nuevo presidente, seguir con protestas y movilizarse para apoyar en los estados antiinmigrantes

A Esmeralda Temix, una inmigrante de Veracruz, México y madre de dos hijas, una nacida en Estados Unidos y otra en México, se le notaba temblorosa y muy tensa.

“No me esperaba que Trump ganara y ahora que es presidente cada vez que sale a hacer un anuncio, me asusto mucho. Estoy muy preocupada. No quiero separarme de mis hijas. Veo muy incierto nuestro futuro”, admite.

“Me preocupa mi hija de 23 años. Ella nació en México y no alcanzó a calificar para DACA, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Le he dicho a mi hija que si la llega a agarrar migración, que no firme nada y que luche”, dice abatida.

Aunque no quiere regresar a México, de donde salió hace 12 años, dice que por cualquier cosa que pase, tramita en el consulado mexicano en Los Ángeles el acta de nacimiento mexicana de su hija Anayami de tres años, ciudadana estadounidense. “Quiero que tenga la doble nacionalidad por cualquier cosa que pase”, indica.

Su hija mayor, Stephanie Flores, estudiante de tercer año en la Universidad Estatal de California, Northridge, confesó que las acciones de Trump la tienen muy nerviosa.

En tanto, Jorge Galindo, beneficiario de DACA, expresó que le preocupa que el nuevo presidente ataque a los inmigrantes sin pensar en las consecuencias.

La líder de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), Angélica Salas, dijo que la situación ha ido de complicada a peligrosa.

“Por favor tomen en serio lo que está pasando. Claro que los vamos a proteger a nivel de la ciudad, condado y estado pero tenemos que movilizarnos y apoyar a otros estados antiimigrantes donde no hay protección alguna como Indiana, Kansas, Kentucky y Arkansas“, mencionó.

Entre lo más preocupante de las acciones dictadas por Trump, Salas mencionó sus intenciones por tiplicar el número de oficiales de migración, la detención indefinida para quienes sean capturados al entrar al país y el afán por querer atacar a México en todas sus políticas.