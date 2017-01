Video: Pareja adopta a los hijos de su vecina desahuciada

Familia conmueve a millones de personas con su gesto de amor

¿Qué no haría uno por un@ amig@? Y más todavía… ¿qué no haría uno por l@s hij@s de esa persona? Pero, ¿y si la persona necesitada no es tan cercana?

La historia de una pareja en Las Vegas, que adoptó a los hijos de una vecina luego de que falleciera víctima de cáncer, ha conmovido a millones de personas, que han compartido el emotivo video.

Audrey era una madre soltera con tres hijos, que luego de ir al hospital a realizarse unas pruebas, supo que padecía cáncer y había que operarla. La mujer le pidió a sus vecinos, Tisha y Kevin, padres de cinco, que cuidara a sus tres hijos por una noche. El matrimonio aceptó y se acomodaron los 10, como pudieron, en la casa.

Tras la operación, Audrey recibió un diagnóstico de cáncer terminal. A pesar de que las vecinas no eran muy cercanas, la paciente le pidió a Tisha que cuidara a sus hijos temiendo el desenlace. Ella y Kevin los aceptaron, abriendo las puertas de su hogar… y de su corazón.

Al conocer lo acontecido, la producción de Fox5 Surprise Squad le dio a la nueva familia un gran regalo, al realizar enormes cambios en su residencia para, de alguna manera, recompensar el regalo de amor que han hecho y que su casa estuviera más cómoda para todos.

Mira el video, conoce a la nueva familia y su conmovedora historia: