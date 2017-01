BuenosDíasLA: Los Ángeles, el LAPD y el LASD por sus migrantes

‘Gabinete pantanoso’: L.A. protesta contra los nominados de Trump Urgen a senadora de California a votar en contra de los ministros designados por el presidente de EEUU En las calles angelinas no cesan las protestas. Ayer, cerca de 200 personas se plantaron frente a la oficina de Dianne Feinstein, senadora demócrata de California, para pedirle que vote ‘no’ a los nominados del presidente de EEUU Donald Trump, a quienes designó para ocupar los altos cargos de su gabinete. Bajo carteles con el hashtag #SwampCabinet (gabinete pantanoso), los manifestantes aseguraron que su pedido se basaba en que las personas elegidas por el mandatario iban en contra de los intereses de la nación. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión #aureliaventura #laopinion #laop #swampcabinet #diannefeinstein #donaldtrump #protesta #losangeles #california

