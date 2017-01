Mexicanos aplauden cancelación de visita de Peña a Trump

Diversos políticos e intelectuales habían sugerido previamente al presidente Enrique Peña cancelar su visita ante las constantes intimidaciones del magnate republicano

MÉXICO.- La sociedad mexicana recibió con “agrado” aunque también con sorpresa la cancelación del viaje que realizaría el presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo estadounidense Donald Trump con miras a limar asperezas de la relación bilateral que se deteriora cada día con la construcción del muro y un futuro incierto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

“El presidente debió de cancelar desde antes y tener una agenda antes de planear el viaje”, observó José Trujillo, un administrador de empresas de 45 años oriundo de la Ciudad de México, apenas se enteró por la red social Twitter igual que el abogado Martín Vélez, de 27 años, “Parecía un viaje improvisado cuando debió ser con un protocolo que excluyera al muro”.

Diversos políticos e intelectuales habían sugerido previamente al presidente Enrique Peña cancelar su visita ante las constantes intimidaciones del magnate republicano, pero todavía la noche del miércoles insistió en el encuentro hasta que Trump insistió esta mañana en el tema del muro y la balanza “desfavorable” del TLC.

“Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)”, señaló Trump en su cuenta personal de Twitter.

Dos horas después, Peña Nieto respondió por la misma red social: “Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS”.

Las respuestas llovieron por la misma vía, algunos con agudas críticas como la de Margarita Zavala, la ex Primera Dama de México y aspirante presidencial. “El vacío que dejó ayer @ENP lo llevo hoy a @realdonatrump con otra humillación más. Se requiere firmeza y poner a México primero”.

En respaldo al mandatario mexicano, la clase política respondió positivamente: “Saludamos la decisión del Gobierno Mexicano, debemos trabajar por el fortalecimiento de nuestra economía y de nuestro pueblo”, escribió el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano.

El ex presidente Vicente Fox, puntualizó: “De ciudadano a presidente: ¡Bravo @EPN México merece dignidad y respeto: no podemos dialogar si no existe ninguno de los dos”.

Pero la principal preocupación giró en torno acerca del futuro de la relación y sobre el futuro de México. Eunice Rendón, coordinadora de la iniciativa civil Agenda Migrante, destacó que en adelante hay que tomar en cuenta que Trump no es un interlocutor confiable y se conduce sin las mínimas reglas de diplomacia.

“Así va a ser en adelante y el gobierno va a tener que trabajar con ese estilo de Trump de generar incertidumbre y no seguir su ejemplo de volverse proteccionistas pero sí debe ser más firmes sobre los intereses que tenemos”.