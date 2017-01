Tremendas carreras y luchas para disfrutar en el Área de la Bahía

Sábado 11 de febrero

A correr y a tomar, que el mundo se va a acabar

Bueno, no se va a acabar, pero sí se va a poner bueno el festejo: la carrera Ultimate Wine Run no es un evento para ir a ponerse hasta las chanclas con la bebida favorita del dios Baco, sino una carrera que invita a los participantes a correr, trotar o caminar, en grupos o todos en bola, para disfrutar de una tarde de diversión. Ya al final, te darán tu copita para que te eches un sorbo de vino, que de vez en cuando ayuda a mantener sano al corazón. Habrá food tucks o carros con antojitos por doquier. Al final de la carrera habrá música en vivo. Este es un evento familiar que convoca a los asistentes a irse vestidos o disfrazados de lo que quieran. De lo recaudado, los organizadores donan una parte a la fundación Achieving My Dreams, que ayuda con becas a estudiantes de nivel medio y superior a continuar sus estudios. La Ultimate Wine Run es este sábado 11 de febrero, a las 3:30 pm, en el Arena Green Park, entre la calle Autum y la avenida Santa Clara, en San José. El registro está abierto y puedes hacerlo en theultimatewinerun.com.

Lunes 13 de febrero

El Camino a Wrestlemania en Vivo

Falta cada vez menos tiempo para el gran evento deportivo pop del año, Wrestlemania 33, que se realizará en Florida, este próximo abril. Y en camino hacia este gran evento, se realizará antes el WWE Live! Road to Wrestlemania, o la WWE en vivo, camino a Wrestlemania. Esta función calienta las rivalidades y odios entre las estrellas del cuadrilátero, que se definirán finalmente en Florida. El equipo que conforma la marca de WWE, Smack Down! será el encargado de emocionar a los aficionados. Los carteles de esa noche presentan al ‘marine’ John Cena; el ex Shield Dean Ambrose; AJ Styles, Bray Wyatt de la familia Wyatt, Becky Lynch y muchos más. Y para emocionarse, hay que acordarse nomás de la función en que vimos a la Bestia, Brock Lesnar, frente a Goldberg y al Undertaker, que finalmente encamina a Royal Rumble, otro de los eventos más grandes de lucha libre americana. Road to Wrestlemania, este lunes 13 de febrero, en el Oracle Arena, en Oakland. qwe.com

18 de febrero

Héroes vs. Villanos en la Supercarrera

En esta competencia, más amigable con los pequeñines, lo que se busca es concientizar a la población sobre asuntos de salud como el cáncer o la donación de sangre. Ls fondos recaudados se destinan en parte a instituciones que se dedican a investigar y desarrollar medios para curar estos males, como la American Association of Cancer Research o el Stanford Blood Center. Niños y adultos pueden ir vestidos de su superhéroe favorito, o pueden usar la capa que les entregan con su kit de inscripción. Esta carrerita comienza a las 9 am y termina a las 1 1am, este 18 de febrero. Todo en el Almaden Lake Park, en San José (hay que llevar 6 dolaritos adicionales para el estacionamiento). Ya están abiertas las inscripciones: thesuperrun.com