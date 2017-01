A pesar de las amenazas, Obamacare sigue vigente y la fecha para inscribirse se acaba

La inscripción abierta termina el 31 de enero de 2017. Quienes se inscriban antes de la fecha límite tendrán cobertura comenzando el primero de marzo.

María Montoya Guzmán, de 59 años, agradece tener un seguro de cobertura médica asequible para sus problemas de salud después de un accidente que sufrió en el trabajo. En el 2011 mientras lavaba las piezas de aviones en una fábrica de Torrance se resbaló y se lastimó su tobillo y espalda.

“Me dieron ayuda por un tiempo, pero después me mandaron una carta para decir que ya no podía ir a trabajar con ellos”, dijo Montoya. “Después me quitaron el seguro médico de la compañía”, añadió.

“Pero después que se aprobó la cobertura de Covered California yo pude solicitar ayuda médica y ahora me están atendiendo”, dijo la residente de South Gate.

Montoya Guzmán acompaño el viernes por la mañana a miembros de la Clínica Romero en Los Ángeles y representantes de Covered California – el Mercado estatal de seguros de salud – en un evento para invitar a los californianos a que se inscriban al programa de sanidad.

La inscripción abierta termina el 31 de enero de 2017. Quienes se inscriban antes de la fecha límite tendrán cobertura comenzando el primero de marzo.

“Todos los días les recordamos a las familias que se inscriban a la cobertura de seguro asequible conocida como ACA”, dijo Peter Lee, presidente de Covered California. “Tenemos que ver que esta pasando hoy con la salud de los pacientes en California a diferencia de hace cuatro años”.

El doctor Hector Castillo dijo que los pacientes que no tienen un plan de seguro médico a veces buscan tener una cura cuando “ya es demasiado tarde”.

“Yo conozco a un señor que no acudía al médico por falta de seguro debido a sus ingresos”, dijo Castillo. “Y cuando se pudo inscribir por medio de Covered California le detectaron cáncer en el colon. Afortunadamente fue detectado a tiempo y pudo recibir el cuidado adecuado y pudo salvar su vida”.

Amenazas de Trump sobre Obamacare

Lee dijo que no hay que temer a las amenazas del presidente Trump que quiere eliminar y reemplazar el plan de salud asequible. “Debemos entender que eso va a tomar tiempo y es importante saber que los cambios van a pasar, pero los cambios podrían tomar hasta años”, explicó. “Y por eso nos queremos asegurar que ahora la gente se inscriba y obtengan la cobertura médica necesaria”.

Añadió que eventualmente será necesario ir a Washington D.C. para cabildear a favor de la ley y demostrar la ayuda que ofrece a personas como Montoya Guzmán.

Las últimas estadísticas muestran que más de 322,000 personas se han inscrito en un plan de salud a través de Covered California desde que inició el periodo de inscripción en noviembre de 2016. Este es un número similar al del año anterior.

La multa y fecha límite

Las personas que no se inscriban dentro del periodo de inscripción y que no tengan seguro medico de otra manera, enfrentan una multa de hasta $695 por adulto, $2,100 por familia o hasta 2.5% del ingreso total familiar, lo que sea mayor, dijo Larry Hicks, portavoz con Covered California.

Para más información visite CoveredCa.Com/español o puede llamar al (800) 300-3000213.