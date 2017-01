Consulado de Guatemala en Los Ángeles estrena edificio propio

Se prevé que para mayo sean inauguradas las nuevas instalaciones, cuando la remodelación quede lista

El consulado general de México en Los Ángeles dejó sus oficinas en Koreatown para instalarse en un edificio que compraron sobre la calle Riverside, muy cerca del estadio de Los Dodgers.

“Desde el 3 de enero estamos atendiendo en nuestras nuevas oficinas localizadas en el 1975 Riverside Drive de Los Ángeles”, dijo el cónsul general guatemalteco Erwin Roberto Archila. “Nos cambiamos a una área residencial de crecimiento no tan poblada como Koreatown donde estábamos antes”, comentó.

Precisó que las nuevas oficinas se están remodelando y quedarán listas para ser inauguradas el mes de mayo.

“Falta darle la imagen institucional. Cuando la remodelación esté lista, las condiciones van a cambiar dramáticamente. Va a ser un lugar muy digno para los guatemaltecos. Vamos a tener un edificio de 5,600 pies cuadrados únicamente para la atención del guatemalteco en cuanto a asistencia y protección”, puntualizó.

Hizo ver que el inmigrante guatemalteco va a encontrar en las nuevas instalaciones mayores espacios, mejor servicio y reducción en los tiempos de espera. “Ya tenemos 9 funcionarios diplomáticos y 21 administrativos para atenderlos”, afirmó.

La compra del nuevo edificio que alberga al consulado general de Guatemala en Los Ángeles significó una inversión de 1.2 millones de pesos por parte del gobierno guatemalteco. “La remodelación se llevará otra inversión adicional”, observó el diplomático.

Dijo que para el presidente de Guatemala Jimmy Morales, los migrantes son el punto número uno, por eso es que autorizó la inversión en la compra de un edificio para el consulado. “En el sur de California, de Bakersfield a San Diego tenemos 1.2 millones de guatemaltecos. En todo el país, se calcula que son 3.5 millones”, indicó.

En todo el país hay 11 consulados generales, y 4 consulados. La misión diplomática más grande en el exterior está en Los Ángeles.

El cónsul Archila dijo que el impacto del cambio de inmueble no se ha sentido y todo el mes de enero han funcionado normal. “El 80% de la gente viene a solicitar su pasaporte, tarjeta consular y documento personal de identificación”, indicó.

Aunque sí, anotó que tras el triunfo de Donald Trump, el registro de nacimientos como guatemaltecos de personas nacidas en Estados Unidos se ha incrementado leve pero no significativamente. En promedio por día, atienden un promedio de 300 servicios.

Reveló que una vez que las oficinas queden completamente rehabilitadas, planean incrementar las actividades en áreas de la cultura, la economía, la política y turística. “Las hemos tenido reducidas a su mínima expresión pero con más espacio vamos a retomarlas para beneplácito de nuestra comunidad”, destacó.

Nueva ubicación del Consulado de Guatemala en Los Ángeles: 1975 Riverside Dr, Los Angeles, CA 90039

1975 Riverside Dr, Los Angeles, CA 90039 Horas de atención:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Reacciones

Rudy Osorio quien acudió muy temprano esta semana a realizar trámites al consulado dijo que le gustaba mucho la seguridad que ahora se veía.

“Para el bienestar de todos, eso es muy bueno. El edificio se ve cómodo. Hay mucho orden. Eso me alegra. Al principio, estaba todo perdido, no podía encontrar las nuevas oficinas pero bueno llegué, y me gusta más esta área, más descongestionada de tráfico y gente”, dijo.

A Saúl Marroquín le pareció más conveniente la nueva ubicación del consulado. “Me queda más cerca de mi casa y el área está bien. Solo tengo una observación: que cuando uno llame por teléfono para sacar cita, avisen del cambio. Yo tuve que ir al viejo edificio y luego venirme para acá. Por fortuna, no perdí mi cita”, dijo Marroquín quien vino a sacar su pasaporte, matrícula consular y documento de identificación.

A Víctor Vicente le encantó el edificio. “Está muy bonito y tiene un patio ideal para cuando traemos niños. Puede salir uno un rato a distraerlos. En el verano va a estar perfecto. Mi única queja es que no hay dónde estacionarse. Todo está lleno y no hay estacionamientos de paga. Ojalá arreglen eso. Es preferible pagar 5, 10 dólares por estacionarse que una multa de 70, 80 dólares”, se quejó.

El cónsul guatemalteco Archilla dijo que por razones de seguridad no pueden tener estacionamiento dentro del edificio pero trabajarán con las autoridades municipales para ver de qué manera resuelven el asunto del estacionamiento para los guatemaltecos que acuden a su consulado por trámites.