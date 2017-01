Desde un motel, un padre y sus tres hijos luchan para salir de la indigencia

Una familia sin hogar desea sobrepasar la pesadilla de la indigencia

Todos estamos a un paso de quedar en la calle.

Palabras sabias que Francisco Cano confirma mientras duerme en un cuarto de motel en el sur de Los Ángeles junto a sus tres hijos; Adrián, 13, Samuel 12 y Aisha de 8 años de edad.

Desde el miércoles han compartido una cama matrimonial. Es lo que le alcanza al padre de familia para pagar. “Encontré el motel en internet donde decía que costaba $56 la noche pero cuando llegamos me dijeron que $80”, dijo Cano. “Pero ya ahorita que fui a pagar la renta me dijeron que hoy son $100 y mañana $120 por ser fin de semana”, añadió.

Desde que perdieron su hogar en mayo del año pasado, los hijos de Cano se han convertido en parte de los 63,000 niños desamparados en Los Ángeles, según estadísticas del distrito escolar unificado de Los Ángeles (LAUSD).

Esta es una cifra que aumentó en un 17% en comparación con el ciclo escolar anterior —2014-2015- cuando el estimado era de 54,000 estudiantes sin hogar.

La odisea

Cano, de 40 años de edad y originario de la ciudad de México, dijo que hasta hace un año él gozaba de un buen trabajo y un sueldo estable. Pero los constantes problemas maritales cambiaron el destino de su familia. “Mi exesposa no les daba de comer a los niños ni los iba a recoger a la escuela”, dijo Cano quien añadió que perdió su trabajo de construcción debido a que tenía que salirse del trabajo a menudo para atender a los niños.

“Después el manager ya no quiso agarrar mi renta y nos desalojaron del apartamento”, dijo Cano quien adicionalmente se quedó con la custodia total de los niños puesto que la madre los abandonó.

Después de estar buscando un lugar por un tiempo, los Cano llegaron al refugio The Mission localizada en el área de Skid Row del centro de Los Ángeles. El área comúnmente conocida por su alto número de desamparados que viven en las calles incluyendo a adictos a las drogas y enfermos mentales se convirtió en su nuevo hogar.

“Al principio no me gustaba y me daba miedo porque nosotros vivíamos en un área tranquila”, dijo Adrián, el hijo mayor. Él recordó que su casa en el Este de Los Ángeles era un lugar donde se sentía a salvo. “Pero primero fue una cosa y después otra y todo se nos volvió malo”, añadió Adrián manteniendo una mirada triste.

“Era bien espantoso ese lugar, nunca había visto algo así”, aseguró el pequeño Samuel refiriéndose a Skid Row.

La familia pudo vivir ahí tres meses hasta hace dos semanas cuando fueron desalojados. “Me culparon de que me pelee con mi compañero de cuarto pero yo solo defendía a mis hijos”, dijo Cano asegurando que el compañero se molestó porque Adrián tosía en la noche puesto que estaba enfermo.

Después fueron enviados con unos vales a un motel en Bell Gardens pero debido a que estaba muy lejos de la escuela de los niños Cano buscó otro lugar más cercano.

Los tres hermanos asisten a escuelas en el centro de Los Ángeles. Adrián y Samuel cursan el séptimo y sexto grado en la escuela chárter Para Los Niños y Aisha el segundo grado en la escuela adyacente 9th Street Elementary School.

La pequeña Aisha habla poco pero demuestra el cariño que siente por su padre con abrazos y sin separarse de él hasta llegar a la escuela.

Adrián y Samuel dicen que no comentan de su problema de vivienda con sus amigos de la escuela porque prefieren mantenerlo en secreto.

“Yo quiero ser diferente a los demás”, dice Adrián.

Los Cano no disfrutan de muchas actividades fuera del hogar por la falta de dinero pero se mantienen juntos. Samuel dice que le gusta estar con su familia y se lleva bien con sus hermanos.

“A veces nos vamos a un programa después de escuela y a veces nos regresamos a [el motel] saliendo de la escuela”, dijo Samuel.

“Por ahora no hay mucho que podamos hacer”, dice Adrián asegurando que en cuanto la familia se establezca nuevamente él no quiere pasar por la misma situación de desamparados.

Según el departamento de vivienda y desarrollo urbano de EE.UU. las familias que viven con conocidos o en moteles no son considerados desamparados debido a que tienen un techo sobre sus cabezas y por lo tanto no reciben ayuda de ese departamento.

Pese a que el padre de familia se muestra fuerte ante sus hijos, sonríe y les da valor, él acepta que necesitan mucha ayuda. Cano dice que le desespera que no haya suficiente ayuda para los hombres como él que son padres de familia solteros.

“Yo se que ando exponiendo a mis niños por muchas cosas que ellos no deberían estar pasando pero vamos a salir adelante”, dijo Cano.

Debido a las constantes visitas a corte por su problema marital y de custodia, Cano dice que le es difícil trabajar a tiempo completo pero hace trabajos temporales para ganar algo de dinero.

“Yo solo necesito que me ayuden a buscar un hogar y yo puedo conseguir un trabajo para mantener a mis hijos”, dijo Cano quien ha vivido en Los Ángeles por 16 años y estuvo casado por 14.