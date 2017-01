La Víbora: Potrillo, ¿cómo pudiste haber confiado en Luis Miguel?

A nuestra serpiente venenosa columnista de entretenimiento no se le escapa nadie

Queridos viborolectores, ¿en realidad alguna vez pensaron que sería posible ver en una misma gira a Alejandro Fernández y Luis Miguel? Si es así, permítanme decirles que son unos ingenuos.

A mí siempre me pareció que esa noticia era demasiado buena para ser verdad, y no por Alejandro, sino porque la persona más impredecible en el mundo del espectáculo es precisamente el chico naranja, léase Luismi.

Y miren lo que son las cosas, la que se pensaba sería una de las giras más exitosas –y por lo pronto más redituables económicamente hablando– de nuestros tiempos terminó en un pleito casado entre dos gallitos.

Aquí el gran perdedor fue El Potrillo, que siendo honestos, se pasó de inocente. La demanda que interpuso hace unos días contra Luismi en México no es precisamente porque se siente despechado por el desaire.

Es porque, dicen fuentes extraoficiales, el equipo del Luismi no quiere regresar cinco millones de dólares que Alejandro habría puesto sobre la mesa para comenzar con los arreglos de la gira que los iba a llevar por escenarios de Estados Unidos, México y quién sabe cuántos países más.

O sea, no estamos hablando de tres pesos. Cinco millones son palabras mayores. Y con justa razón El Potrillo está que no lo calienta ni el sol (y no me refiero al chico naranja). Y es que, siendo honestos, el ego de Luis Miguel es más grande que el de tres Kim Kardashian juntas; pero así de grandes también son sus inseguridades, especialmente ahora que está gordo, pelón –no me van a negar que trae implantes– que se pinta el cabello y que su carrera está de picada.

Todo lo contrario de lo que pasa con El Potrillo, que también tiene sus manías pero que por lo menos no pretende dar una imagen distorsionada de lo que es.

Así que pueden dejar de soñar, si es que ya habían hecho su guardadito para comprar boletos para Pasión, como se iba a llamar la infame gira. Si son fans de Luismi, mejor dónenselo para que pueda pagar a abogados que lo defiendan, porque todo parece indicar que las finanzas del chico naranja no andan nada bien.

En otros temas, cómo gozo con los memes y los videos que han hecho de nuestra flamante primera dama, Melania Trump. ¿Habrá alguien más infeliz que ella en este mundo?

Digo, porque si leemos el lenguaje corporal de la esposa del hombre más nefasto del mundo, todo indica que ni ella lo aguanta. Pero como dijo alguien por ahí: se merecen mutuamente.

Es obvio que Donald la trata como trapo viejo, aunque ella se dé sus aires de aristócrata y quiera aparentar que no pasa nada. Supongo que despertar al lado de ese hombre debe ser bastante tortura como para traer una sonrisa fresca y verdadera durante todo el día.

Y eso que el show apenas comienza. Esto nos va a durar al menos cuatro años, así que prepárense.