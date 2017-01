¿Y los latinos? Hollywood no refleja diversidad del país

Artistas critican a la meca del cine por la supremacía anglosajona que no representa a las minorías de EEUU

Artistas de la serie de televisión “Sons of Anarchy”, critican la supremacía anglosajona en la industria cinematográfica de Hollywood que ignora las exigencias de incluir artistas de minorías, como latinos, en porcentaje igualitario a su población en el país.

“Odio decirlo, pero hay tantas historias maravillosas en todos lados, por eso no pueden ser solamente acerca de una raza específica, porque de otra manera la gente no sabe quiénes son las otras personas”, declaró el actor Emilio Rivera.

“Sin embargo, la razón de fondo es que todo se trata de dinero, sobre quienes van a comprar los boletos”, aseguró el latino que interpreta el personaje de Marcus Álvarez en esta serie de FX.

Un estudio titulado “Inclusión o invisibilidad”, realizado en 2016 por la Universidad del Sur de California (USC) en Los Ángeles, indica que de una muestra de “414 historias de cine, televisión y series en formato digital”, entre los personajes “que hablan en la pantalla”, la mayoría eran blancos, mientras que los latinos formaban el 5.1 por ciento y los afroestadounidenses el 12.2 por ciento.

Estos porcentajes no reflejan los rostros de minorías en las calles de Estados Unidos en donde, según datos del censo nacional, de una población actual de 323 millones, con mayoría blanca, los latinos constituyen el 18 por ciento y los afroestadounidenses el 13.3 por ciento.

“Poco a poco vamos subiendo la escalera y ahora somos tantos que ya no nos pueden ignorar”, declaró Rivera sobre la inclusión lenta de hispanos, frente y detrás de cámaras.

También, entre los pocos hispanos que contrata Hollywood, explicó Rivera, son escasos los que interpretan personajes principales, “porque no nos quejamos mucho”.

“Latinos, chicanos, mexicanos, de cualquier manera que nos llamemos casi no nos quejamos, y así es como somos, simplemente seguimos adelante”, indicó el actor que en su adolescencia fue pandillero en las calles de Los Ángeles.

Rivera, quien interpreta el personaje de Marcus Álvarez, líder de la pandilla de motociclistas “Los Mayas”, en la serie de televisión “Sons of Anarchy” de la cadena de televisión FX que se empezó a transmitir por primera vez en español por NBC Universo desde el martes 17 de enero, lamentó que en la entrega de los Globos de Oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), el domingo pasado, ninguno de los hispanos nominados recibió un premio.

Entre los candidatos estaban Gina Rodríguez, actriz en “Jane the Virgin”; Gael García Bernal, actor en “Mozart in the Jungle”, y Lin-Manuel Miranda en la categoría de creación musical con el tema “How Far I’ll Go”, banda sonora del filme “Moana”.

Por su parte, Kurt Sutter, creador de “Sons of Anarchy”, dijo a que ver en pantalla sólo una “fracción” de todos los latinos de Estados Unidos “es absurdo”.

“Personalmente, hacer cualquier tipo de cambios en mi vida me hace sentir realmente muy inconfortable, creo que es la naturaleza humana”, manifestó Sutter.

“Y creo que es lo mismo con este país, que desafortunadamente tenemos que sentirnos muy inconfortables, al punto de sentirnos un poco avergonzados, antes de pararnos a ver dónde estamos y lo que estamos haciendo”, indicó.

Sutter adelantó que en marzo de este año comenzará el rodaje de otra serie derivada de “Sons of Anarchy” sobre la historia del club “Los Mayas”, en donde “casi la totalidad de actores serán latinos, sólo vamos a incluir a una chica blanca”.