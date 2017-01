Esquina migratoria: proceso de ciudadanía a pesar de DUI

Soy residente y me quiero hacer ciudadano.He tenido varios arrestos y el más reciente fue hace más de 3 años por DUI (conducir bajo la influencia). Ya complete todo eso. Me dijeron que hay una forma de limpiar el récord y quisiera saber ¿cómo hacerlo?

Existe un proceso para suprimir un antecedente penal (conocido como “expungement” en inglés) después de completar el periodo probatorio. Entre las razones para completar este proceso están la eliminación de obstáculos para obtener empleo y el poder conseguir ciertas licencias profesionales que los antecedentes penales pueden dificultar. El trámite es sencillo; ciertas organizaciones sin fines de lucro ofrecen ayuda gratuita en el proceso (por ejemplo, la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles:https://lafla.org/help/services/).

No obstante, suprimir un caso penal no elimina las consecuencias migratorias. Es decir, Inmigración considera el récord de una persona igual que si nunca hubiera suprimido el record.

El proceso para reabrir y eliminar un caso de tal manera que Inmigración sí lo vaya a tomar en cuenta requiere demostrar un defecto legal en el proceso penal (por ejemplo, si una persona se declaró culpable por asesoría errónea de su abogado defensor). Tiende a ser difícil y caro reabrir y eliminar una condena, ya que generalmente requiere la ayuda de un penalista con experiencia en el área; en la mayoría de casos simplemente no es una opción viable.

Afortunadamente no siempre es necesario limpiar el récord para hacerse ciudadano.

Con ciertos antecedentes penales, Inmigración puede aprobar la ciudadanía después de cierto tiempo. La ley migratoria prohíbe a Inmigración aprobar la ciudadanía de una persona quien se encuentra bajo un periodo probatorio por cualquier antecedente penal. Inmigración también tiene la discreción de considerar una condena, estadía en la cárcel y/o un periodo probatorio durante los últimos cinco años en un caso de ciudadanía. Entonces Inmigración podría considerar tu condena por DUI si sucedió durante los últimos cinco años. Además, existen ciertos casos de DUI que pueden causar consecuencias más severas; por ejemplo, personas que manejaron ebrios con la licencia suspendida por un DUI previo, o que lesionaron a alguien en un accidente mientras manejaban ebrio. Además, existen otros crímenes que pueden afectar la ciudadanía e inclusive exponer a un residente permanente a un proceso de deportación a pesar de que haya pasado mucho tiempo desde la condena. Es por eso que recomiendo obtener todos tus récords penales y hacer una consulta con un abogado de inmigración.

Busca asesoría a través del servicio de referencias de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA):www.ailalawyer.com; (800)954-0254. Personas de bajos recursos pueden usar el directorio de la Red de Defensores de Inmigración (“IAN” por sus siglas en inglés) para identificar a un proveedor de servicios legales sin fines de lucro: http://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditadp por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.