¿Quién te amarga la vida?

Cuando alguien te mortifique, no le des el gusto de verte enojado

Diariamente ayudo a la gente a finalizar su día con una dosis de positivismo por medio de mi página de Facebook donde escribo “Tu Dosis PM”.

La semana pasada escribí: “Cuando alguien te mortifique, no le des el gusto de verte enojado. La indiferencia es el arma más poderosa contra aquel que tiene la misión de hacerte la vida imposible”. Me quedé “boqui abierta” con la cantidad de comentarios y “Likes”. Esta reacción me motivó a tocar el tema.

Hay quienes tienen que lidiar con seres insoportables a diario, bien sea la suegra entrometida, el vecino envidioso o la ex pareja celosa. Reconoce que estas personas nunca cambian. Una vez lo aceptes, tu nivel de tolerancia aumentará.

Tienes dos opciones: o te alejas por completo o aprendes a lidiar con la persona. Si no te puedes alejar, sigue estos consejos ¡y no permitas que te mortifiquen!

No tomes personal su actitud. Esa persona te mortifica porque esta infeliz consigo mismo y no soporta ver a otros felices. Fíjate que son muchos a quien le hace la vida “cuadritos”. Su comportamiento refleja su propia desdicha, ¡compréndelo!

Mantén la calma: No te involucres en una discusión. No llegarás a ningún acuerdo. En vez de discutir, dile: “cuando estés calmado, conversamos”. Si esta proposición crea más tensión, no te acobardes y vuelve a repetir lo mismo.

Aprende a poner límites: Como dice el dicho “un abusador abusa, hasta que el abusado lo permite”. Por ejemplo: la primera vez que alguien te levante la voz, es el momento de exigir que jamás lo vuelva a hacer.

Sé frío con quien te hostiga: Deja de darle importancia. Tu atención es lo que engrandece su posición. Un adversario mide su poder de acuerdo a la efectividad de sus ataques y burlas. Por eso, entre menos caso le hagas, menos poder le das.

Y apréndete esto: “Cuando te quieran hacer la vida difícil, vence esa batalla de agresividad con amor. Una sonrisa sincera es más poderosa que reciprocar con hostilidad”.

Maria Marin motivadora internacional. Siguela en Facebook:mariamarin Twitter: @maria_marin IG: mariamarinmotivation Visita:www.MariaMarin.com