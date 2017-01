Ideas para decorar tu casa para la fiesta del Super Bowl

Te decimos cómo hacer un divertido mantel estilo campo de juego y unas fresas de chocolate muy deportivas

Los Patriots de New England y los Falcons de Atlanta se disputarán la copa de la edición 51 del Super Bowl el próximo 5 de febrero en el NRG Stadium de Houston y además de las 72,220 gargantas que estarán gritando porras por su equipo dentro del estado, miles y miles de personas lo harán desde la intimidad de sus hogares, en las reuniones que realizan con familiares y amigos que aman el fútbol americano.

Y es que el Super Bowl se presta para hacer una pequeña o grande fiesta en casa y si estás planeando una de ellas, no hay duda que querrás decorar con ideas que no te quiten mucho tiempo y sean económicas, así que la diseñadora de interiores Erika de la Teja —cofundadora de One Social Design (www.onesocialdesign.com)— te ofrece las siguientes ideas para que impregnes tu hogar del ambiente deportivo.

1. Un camino de mesa muy verde

“Puedes hacer un camino de mesa o un mantel de pasto artificial que emule el campo de juego”, sugiere De la Teja. “Se trata de una manualidad súper fácil y barata que a tus invitados les va a encantar”.

Para su elaboración vas a necesitar de pasto artificial que lo consigues en tiendas como Lowes y Home Depot. “Lo venden yarda o por pie”, explica la diseñadora de interiores. Antes de ir a la tienda mide la mesa que usarás para colocar las botanas y alimentos que vas a servir y pide que te corten la cantidad precisa que necesitas, y además compra los siguientes elementos: cinta adhesiva en tono blanco, papel blanco, pegante y tijeras.

Teniendo todos los artículos haz lo siguiente: “Divide el pedazo de pasto artificial en seis partes iguales y coloca al inicio (o final) de cada división una tira de cinta blanca delgada para dividir esas partes. Luego, usando el papel blanco, crea los números 30, 40, 50, 40 a un tamaño de 30 pulgadas. Hechos los números, colócalos a lo largo de las líneas de cinta, como se muestra en un campo de fútbol americano. ¡Y eso es todo!”.

2. Un florero original

Otra idea original es que crear un florero con un balón de fútbol americano viejo, que lo puedes conseguir en una tienda de segunda o echar mano a los desinflados que ya no usa tu esposo o hijos.

“Solo tienes que cortar las puntas del balón e introducir en éste un florero de vidrio (qué se ajuste a su diámetro) y colocar las flores que quieras”, explica De la Teja. “Allí ya tiene el centro de mesa para tu fiesta de fútbol americano”.

3. Balones de fresas bañadas de chocolate

Para un postre del tema, la diseñadora de interiores propone hacer estos deliciosos balones frutales.

Necesitarás los siguientes ingredientes:

1 1/2 tazas de chispas de chocolate regular (el café)

12 a 14 fresas grandes

1/4 taza de chispas de chocolate blanco

2 tazas

1 manga pastelera

Teniendo todos los ingredientes procede a crear los balones de fresa de esta manera:

En una taza agrega las chispas de chocolate regular. Pon la taza en el microondas (en intensidad alta) por 30 segundos. Revuelve las chispas y repite hasta que el chocolate se haya derretido. Agarra la fresa por las hojas de arriba (asegúrese que las fresas están completamente secas porque de lo contrario el chocolate no se pegará). Sumerge la fresa en el chocolate y colócala cuidadosamente sobre una hoja de papel “parchament” para secar. Deja secar durante unos 15 minutos.

En otra taza, agrega el chocolate blanco. Ponlo en el microondas (en intensidad alta) por 20 segundos. Revuelva las chispas. Repite hasta que se hallan derretido por completo. Vierte el chocolate blanco en su bolsa pastelera y dibuja con el chocolate blanco (en una de las caras de las fresas cubiertas con el chocolate regular) las líneas blancas distintivas del balón de fútbol americano.

Diversión para todos

Y debido a que, por lo general, familiares y amigos llegan a esta reunión deportiva con personas que son súper fanáticos a este tipo de juego o que por el contrario no les interesa para nada, los planeadores de fiestas siempre aconsejan incluir estas ideas en la planificación de la fiesta:

Ambienta la casa y la mesa con globos, platos, vasos, cubiertos, banderas, afiches y serpentinas con los colores o insignias del equipo favorito. Estos los puedes encontrar a buen precio en tiendas como Party City.

Tener juegos de mesa que los niños y adultos que no gustan de este deporte puedan usar mientras los fanáticos están viendo el partido por la televisión.

Disponer de juegos que desafían el conocimiento de los fanáticos sobre los jugadores de los equipos que se enfrentan y crear apuestas (que no impliquen dinero) de quién será el ganador y en cuánto quedará el marcador