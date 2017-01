Cómo una familia inmigrante salió adelante con la costura y venta de un mandíl

De vendedores ambulantes a comerciantes internacionales

La necesidad ante la falta de un empleo llevó a María de la Luz Amezcua a proponerle a su esposo Andrés Reséndiz, la confección de mandiles y su venta en las banquetas de Los Ángeles.

“Teníamos tres hijas y había que ganarse la vida. Pensé en hacer mandiles para venderlos en las calles porque el mandil es una prenda sencilla”, platica Amezcua.

En su propia casa se puso a confeccionar los mandiles. Comenzó a venderlos por la calle Alvarado, siguió en las banquetas del centro; y se fue a los mercados de mercancías a bajo precio en El Monte y Paramount en el condado de Los Ángeles.

“Es un oficio con el que empiezas con casi nada de inversión. La tela es económica. Solo tienes que tener una máquina, mucho ingenio y sale el dinero”, dice esta madre que destila energía y entusiasmo.

“Mi esposo me apoyó en la idea, y entró a trabajar conmigo. Él cose y hace de todo. Le gustó porque se dio cuenta que nos podía ir bien”, explica.

Amezcua y su esposo son inmigrantes mexicanos. “Yo vine de Michoacán. Mi esposo es de Durango. Entramos a este país sin papeles. En 1990 nos conocimos. Mis tres hijas nacieron aquí”, cuenta.

“Conforme las hijas cumplían 10 años, se incorporaron al negocio de la costura y venta de mandiles. Yo las incorporé. Les enseñé a coser y a vender. Era más fácil para ellas trabajar en el negocio e ir a la universidad que laborar para otros”, explica la madre.

“Tuve que impregnarles que la costura de los mandiles es un oficio sagrado y una manera honesta de ganarse la vida. De aquí ha salido para pagar sus estudios. Ahora que ya son mayores de edad, han visto que este negocio es bueno. Quieren dedicar tiempo a sus carreras pero seguir en el negocio de los mandiles”, expone.

Ginny, de 25 años, se acaba de graduar de geología y maestra de matemáticas por la Universidad Estatal de California en Long Beach; Ruby, de 23 años, estudia criminología en la Universidad Marymount. La menor, Corinne de 13 años, va a la escuela intermedia.

A partir de 2005, la madre dice que la demanda por sus mandiles creció tanto que ya no cabían en su casa y tuvo que rentar un taller en el centro. “Empezamos a vender por mayoreo. La mayoría de nuestras clientes son de fuera, de Las Vegas, Oregon, Cuba, España y hasta Francia. Casi siempre es gente que tiene restaurantes”, dice.

Una jornada para los Reséndiz comienza a las 6 de la mañana y termina hasta las 9, 10 de la noche, los siete días de la semana. “Los cinco cosemos y vendemos. Mi esposo reparte también pedidos”, detalla.

Pero las cinco manos no fueron suficientes. “Tuve que contratar a tres mujeres, madres de familia para que me ayudaran a coser mandiles”, comenta.

Pero aunque la mayor parte del enfoque del negocio de los mandiles se concentra en las ventas por mayoreo, no han abandonado las ventas en las banquetas de Los Ángeles.

Ruby vende mandiles en el Distrito de la Piñata por la calle 12 todos los fines de semana. Pone su carpa a las seis de la mañana y recoge a las cinco de la tarde.

“Al principio me daba pena que alguien me viera. Me preocupaba no saber cómo atender a un cliente y que se fueran sin comprar”, dice.

A principios de diciembre, Ruby participó en un mitin afuera del Ayuntamiento de Los Ángeles para exigir a los concejales que aprueben una medida local que legalizaría las ventas ambulantes en las aceras de la ciudad de Los Ángeles.

“Gracias a la venta de mandiles en las banquetas del Distrito de la Piñata, mi familia ha salido adelante; y yo pago mi carro, mi educación y todas mis cuentas”, gritó Ruby a todo pulmón durante la demostración. Ella desde los 14 años es un vendedora ambulante.

Confía que si bien comenzaron en la calle, ahora son un negocio registrado que paga impuestos. “Mucha gente como nosotros, inicia en la calle y después ponen un negocio fijo. Yo les pido a los concejales que no nos hagan esperar más y que legalicen las ventas en las banquetas”, demanda esta joven.

Recuerda que solo una vez le han dado una multa de 300 dólares por vender en la calle. “No me quitaron los mandiles pero tuve que ir a corte y pagar”, sostiene.

Los Reséndiz además de vender al mayoreo sus mandiles, tienen un puesto en la acera del distrito de la Piñata, y otro más en los callejones por la calle San Pedro y 12.

“Tenemos como 20 modelos diferentes de mandiles. Y nos adaptamos a las necesidades de los clientes. En promedio los mandiles cuestan entre 6 y 7 dólares. El más caro cuesta 10 dólares. La clave de nuestro éxito es trabajar unidos y en familia”, dice María de la Luz Amezcua.

Exigen la legalización

Aunque este martes, el pleno del Concejo angelino va a discutir un reporte para legalizar las ventas callejeras, no se espera que sea hasta esta primavera cuando los concejales voten para aprobar la medida.

Angelina Valencia, portavoz del concejal Curren Price, uno de los autores de la medida para legalizar las ventas en aceras, explicó que van a discutir el marco legal y dar más direcciones para la ordenanza “Queremos lo más pronto posible despenalizar las ventas en las calles. Esto debe suceder muy pronto”, precisa.

La promulgación de una ley local que legalice las ventas en las banqueta de la Ciudad, se ha vuelto una vuelto una demanda urgente ante la llegada a la presidencia de Donald Trump. Hoy en día, en Los Ángeles, la venta callejera es un crimen y por vender un hot dog o un mandil, el vendedor puede ser procesado por un delito menor con consecuencias devastadoras para sus familias si Trump cumple con su promesa de deportar a quienes tienen crímenes en su historial.

Se estima que hay 20,000 vendedores ambulantes en las calles de Los Ángeles, que venden desde comida hasta diferentes mercancías. La mayoría de ellos son inmigrantes indocumentados como los padres de Ruby, Ginny y Corinne Reséndiz.