Informe revela que latinos son pieza importante para la economía de EE.UU

Los latinos lideran el estado en la participación de la fuerza de trabajo

Líderes comunitarios, empresarios y representantes del Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés) presentaron un informe el lunes que examina el impacto que los latinos tienen en la economía de California. El informe titulado “Latinos en el estado dorado: un análisis de las tendencias económicas y demográficas” habló de los factores que contribuyen al progreso o que estancan el crecimiento entre los hispanos de California y ofreció recomendaciones para políticas a nivel estatal y nacional para ayudar a mejorar los resultados.

California, considerado el segundo estado con mayor número de minorías en la nación, es el hogar de casi 15 millones de latinos de acuerdo con las cifras del Censo de 2015 y se espera que ese crecimiento continúe.

California ha servido a menudo como una vista previa y un modelo de cómo aprovechar los cambios demográficos para el progreso económico. “Latinos en el estado dorado” proporciona una visión crítica de cómo otros estados pueden promover la movilidad económica de los trabajadores centrándose en las contribuciones de los latinos.

“El estado tiene un motor económico más grande que varios países centroamericanos combinados, por lo que es primordial abordar algunas de las desigualdades de riqueza persistentes”, dijo Delia de la Vara, vicepresidenta senior de iniciativas estratégicas, desarrollo y afiliación de NCLR—la organización nacional hispana más grande de defensa y derechos civiles en EEUU. “Ahora es el momento de que los políticos de California reconozcan el progreso que los latinos han hecho desde la recesión, mientras continúan eliminando las barreras y abriendo las puertas para mayores oportunidades económicas para la comunidad y todos los estadounidenses”.

Los hallazgos del informe dan una imagen mixta del progreso en lo que se refiere a la seguridad económica de los californianos. Algunos puntos brillantes para muchos latinos en el estado incluyen un aumento en la mediana de ingresos de los hogares, de hasta $5,305 entre 2011 y 2015, y una disminución de la pobreza de 2.4 puntos porcentuales durante el mismo período.

El análisis indica que la participación en la fuerza laboral es particularmente fuerte. Los latinos lideran el estado en la participación de la fuerza de trabajo, 64.7% comparado con 62.2% para la población estatal en general, y para 2014, el poder adquisitivo hispano en California creció a $320 mil millones.

Pese a las ganancias, los latinos de California continúan experimentando retrocesos y desigualdades de muchos años que han afectado no sólo su propio bienestar económico, sino su capacidad para contribuir aún más al progreso económico del estado y la nación. Muchos latinos permanecen fuera del sistema financiero, con un 14.8% de los hogares latinos sin cuentas de banco y un 26.9% de cuentas de banco muy bajas, un marcado contraste con los hogares blancos, un 1.7%y un 13.7%, respectivamente.

Además, los latinos en California se quedan atrás en los ahorros de jubilación —sólo el 39% tenía acceso a un plan de ahorro para la jubilación laboral y menos de un tercio de los que estaban participando. NCLR apoya el Programa de Ahorro de Retiro de California, que ahora está en su fase de implementación, luego de ser promulgada en 2016.

Este programa proporcionará acceso a la jubilación a los 7.5 millones de californianos —la mitad de los cuales son latinos- que actualmente no tienen un plan a través de su lugar de trabajo y conectará a los trabajadores latinos con oportunidades de ahorro para la jubilación.

“Como una de las casi 300 afiliadas comunitarias de NCLR, trabajamos todos los días para promover acceso económico, oportunidad y seguridad para latinas de bajos ingresos y sus familias en el área de Los Ángeles”, señaló Maggie Cervantes, Directora Ejecutiva de New Economics for Women. “Dado el clima político actual, NEW está duplicando esfuerzos para estabilizar, educar y aumentar la estabilidad familiar para todos los miembros de nuestras comunidades”, añadió.

Cervantes dijo que esperan trabajar con los legisladores, NCLR y otros aliados en el estado para crear impulso para una protección más amplia de los activos “y reprimir los productos financieros depredadores como herramientas clave para expandir la prosperidad económica latina”.

Para saber más acerca del informe económico visite http://publications.nclr.org/handle/123456789/1678