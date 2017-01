Lowriders con Demián Bichir y Eva Longoria (tráiler en video)

El film se desarrolla en la cultura del automóvil de Los Ángeles

El 12 de mayo se estrena “Lowriders”, una película de Telemundo Films y BH Tilt protagonizada por Demián Bichir (A Better Life, The Hateful Eight), Eva Longoria (Telenovela, Desperate Housewives), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy), Gabriel Chavarría (East Los High, Freedom Writers), Melissa Benoist (Supergirl, Glee) y Tony Revolori (Dope, The Grand Budapest Hotel).

La película está dirigida por Ricardo de Montreal (Mancora) y producida por el ganador del Premio Óscar de la Academia Brian Grazer (productor de American Gangster y 8 Mile)y el nominado al Óscar y ganador de un Emmy Jason Blum.

“Lowriders” se desarrolla en el vibrante ambiente de la cultura del automóvil en East LA y narra la historia de Danny (Chavarría), un joven grafitero con mucho talento, atrapado entre el mundo de los lowriders de un padre (Bichir) chapado a la antigua y su hermano, ex-presidiario (Rossi).