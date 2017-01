Parejas de famosos que son socios de vida

Checa a las estrellas que les resulta fácil trabajar juntos por el amor que se tienen

Dice la canción que el “love is in the air”, pero el amor también está en el escenario, en el set de filmación o foro de televisión.

Y es que a algunas parejas de famosos les flechó fuerte Cupido porque decidieron llevar su relación hasta el teatro, cine y televisión.

Checa a algunas parejas que les resulta fácil trabajar juntos por el amor que se tienen.

En las buenas…

Después de mucho buscar un proyecto en el que pudieran compaginar su talento, Fernanda Castillo y Érik Hayser eligieron la obra Wake Up Woman para estelarizarla e incluso asociarse como productores.

Aunque a la actriz, famosa por su personaje de Mónica Robles de la serie El Señor de los Cielos, no le gustó mucho el rol de ser productora porque implica mucho trabajo, por otro lado, disfrutó mucho compartir escenario con su adorado novio, con quien tiene poco más de dos años de relación.

Érik quedó encantado de trabajar con Fernanda y dijo que repetiría la experiencia cuantas veces se pueda.

“Yo la quiero como socia de vida en todos los sentidos. Sé que no sentimos el mismo gusto por la producción porque a mí me gusta mucho, desde los 16 años empecé a producir, tengo experiencia en festivales, conciertos, teatro y cine”, comentó el actor de series como Camelia La Texana y Los Miserables.

“Creo que en algún momento seguiremos haciendo cosas juntos, creo que es una oportunidad muy bella para seguir creciendo en cosas que quizás de otra manera no podríamos, si la vida me da la oportunidad de hacer algo más con Fernanda, por supuesto que lo tomaría sin pensarlo”.

Al escuchar atenta lo que dice su novio, la actriz agregó: “tendría que él producir a mí porque yo después de esta obra (Wake Up Woman) dije: yo me voy a dedicar a actuar, nunca más a producir”.

Es un agasajo

El romance entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli nació hace años, cuando ambos protagonizaron la telenovela Lo Que La Vida Me Robó (2014) y desde entonces han tenido la oportunidad de seguir compartiendo proyectos juntos.

Y es que el público ya tuvo la oportunidad de verlos juntos en teatro con la obra Los Hombres Son de Marte, Las Mujeres Son de Venus.

Actualmente comparten créditos en la telenovela Tres Veces Ana, que también protagonizan, además tienen planeado reanudar la temporada de la obra, ya que en su primera etapa les fue muy bien.

“Para nosotros es un agasajo, de verdad, que el público nos haya querido, nos haya buscado, nos quiera juntos otra vez“, comentó Sebastián.

“Yo personalmente me siento dichoso de poder compartir nuevamente un trabajo tan importante al lado de Angelique, independientemente de que sea mi pareja, para mi gusto es la mejor actriz que conozco, es hermoso trabajar con ella, como actor lo disfruto mucho”.

Al cuestionarle el secreto para que su relación sea estable y duradera, el galán de 40 años, dijo que el amor.

“Es algo muy fácil: cuando hay amor, todo se resuelve”, aseguró.

Acostumbrados al amor

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, al igual que Angelique Boyer y Sebastián Rulli, se enamoraron trabajando.

El flechazo se dio mientras filmaban la película A La Mala en el 2014.

Pero como hacen tan buena química como actores, Aislinn y Mauricio volvieron a trabajar juntos, ahora en la comedia Amigo Gay y, por si fuera poco, esta pareja que se casó en mayo del año pasado, fueron convocados para participar en la serie original de Netflix llamada Easy.

“Trabajar con mi mujer es una delicia. La admiro como persona y como actriz, entonces, es muy rico poder crear juntos y estar en escena así, discutiendo y hablando de los personajes. Eso lo hace más divertido”, expresó el actor, quien tuvo una relación de dos años con Aislinn antes de casarse.

Para la hija de Eugenio Derbez casi casi se ha vuelto una costumbre compartir set con su ahora marido.

“Desde que nos casamos nos sentimos todavía más libres, ha sido la mejor etapa de mi vida, y creo que la historia que nos toca hacer en Easy es justo eso: una lección de tener cuidado con no sacrificar tu libertad por sentirte seguro”, compartió.

POR: Paula Ruiz