Víctima de violación encontró a sus atacantes vía un sitio de internet

Dio con sus agresores en una página web en la que los criminales reconocían abiertamente e incluso presumían de sus actos

Tres hombres han sido condenados por violación gracias al trabajo de investigación de la propia víctima, que logró rastrear a sus agresores hasta una página web en la que los criminales reconocían abiertamente e incluso presumían de sus actos.

En octubre 2013, una mujer de 31 años cuya identidad no se ha hecho pública para proteger su intimidad sufrió abusos sexuales mientras estaba inconsciente por parte de tres individuos en San Diego.

Los agresores eran Alexander Markham Smith, de 27 años, Jonas Dick, de 28 y Jason Berlin, de 28, que se habían conocido a través de una web ya cerrada llamada Efficient Pickup, en la que los usuarios presuntamente aprendían técnicas para acostarse con el mayor número de mujeres posible.

Smith y Dick eran “instructores” de dicha web, y Berlin su alumno. Los dos primeros fueron condenados en 2016 por violación y condenados a 8 años de cárcel, y el tercero, que ya se ha declarado culpable del mismo cargo, espera sentencia este viernes y podría enfrentarse al mismo número de años.

Y todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de la propia víctima, como reconoció el juez del caso, Jeffrey Fraser. “Si no fuera por ti, nadie hubiera pagado por lo ocurrido. De hecho, aún peor, la cosa hubiera seguido adelante y habría más víctimas, y es posible que nunca nos hubiéramos enterado de esto”, dijo Fraser a la mujer.

El día de los hechos, la víctima y una amiga acompañaron a Smith y Dick de madrugada a un apartamento en Gaslamp Quarter donde se encontraba Berlin, y que luego se descubrió que se alquilaba a los usuarios de Efficient Pickup solo con el propósito de “seducir” a mujeres. Allí, Smith separó a la víctima de su amiga y se la llevó a un cuarto aparte, donde abusó sexualmente de ella a pesar de que la mujer se encontraba inconsciente.

Cuando despertó, la víctima contó inmediatamente a su amiga lo que había pasado y denunciaron lo ocurrido. La policía acudió al apartamento a investigar pero cuando llamaron a la puerta, a pesar de que se oían ruidos desde dentro, los agresores no respondieron.

La víctima decidió además investigar por su cuenta y rastreando el nombre de su agresor en Internet logró dar con la web. Allí pudo encontrar el perfil de Smith, con una fotografía y una biografía donde se definía a sí mismo como “un maestro de la seducción”.

La web también incluía un blog en el que Berlin redactó una entrada describiendo y presumiendo del crimen, y donde Smith también escribió abiertamente sobre los hechos apenas una hora después de que tuviera lugar.

La víctima le entregó la información a la policía de San Diego, que procedió a arrestar a Smith en enero de 2014. Una prueba de ADN demostró su culpabilidad, y fue condenado por violación de una persona intoxicada y de una persona inconsciente, dos delitos mayores. “Para proteger a la sociedad, tienes que ser encerrado”, le dijo el juez Fraser a Smith cuando leyó su sentencia.

“No es una decisión difícil. Si pudiera echarte más años, lo haría”, añadió, señalando que en sus 18 años de carrera no había visto a nadie tan cruel como Smith, que “trató a la víctima no como un ser humano, sino como un objeto”. El violador por su parte contó a los medios que “en su opinión, [la víctima] no estaba demasiado tomada como para dar su consentimiento”.

Dick y Berlin fueron arrestados en marzo de 2015, y los dos se declararon culpables de los cargos por violación. Dick fue condenado a ocho años y Berlin se enfrenta a la misma posible sentencia, aunque su abogado Vikas Bajaj quiere pedir la libertad condicional para él, sin pasar siquiera por prisión, porque alega que es “un individuo muy inocente” que se dejó llevar por Dick y Smith.