Volkswagen es el líder de ventas a nivel mundial

Toyota perdió el reinado.

La marca japonesa Toyota ha perdido de manera oficial su título como el fabricante que más autos vendió en el mundo, luego de que Volkswagen los haya superado tras el cierre de los 12 meses de 2016.

El año pasado, Toyota vendió un total de 10.2 millones de unidades a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, Volkswagen puso en las calles 10.3 millones de unidades. Lo anterior, sin importar que Toyota haya crecido en 2016 un 0,2 por ciento, a través de sus distintas “alas”: Toyota, Lexus, Daihatsu y la marca Hino Motors.

Más allá de la frialdad de los números, lo que no deja de sorprendernos es el hecho de que Volkswagen no se haya visto tan afectada como se pensaría, por el histórico Dieselgate. Una de las principales razones por las que el fabricante alemán no sólo avanzó, sino que se convirtió en el líder mundial es el crecimiento que presentó en China, para compensar los malos números en América y Europa.

Cabe mencionar que Toyota fue el poseedor de este título desde el año 2012, arrebatándole en su momento los honores al consorcio americano General Motors, en el año 2008.

Como es de suponerse, a nivel mundial China sigue marcando el paso. El 2016 registró para el país asiático un incremento en las ventas de autos nuevos de 13%, lo que significa que comparado con 2015, se vendieron 3.2 millones de autos más.

En contraparte, algunos de los decrementos más importantes del año pasado se dieron en Brasil, Rusia y Japón, donde las cifras nos entregaron -20%, -11% y -2%, respectivamente.

En el caso particular de los Estados Unidos, el incremento fue marginal: 70 mil unidades más, comparado con 2015. Lo que significa un crecimiento de apenas 0.4%, pero crecimiento, al fin y al cabo.