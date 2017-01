Concejales aprueban la legalización de ventas en aceras de Los Ángeles

La llegada de Trump a la presidencia acelera la aprobación de una ordenanza que por años se mantuvo enlatada

El Concejo de Los Ángeles votó con 11 votos a favor de crear una ordenanza que legalice las ventas en sus aceras, una demanda por la que los inmigrantes indocumentados han luchado por décadas y que se volvió urgente ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Los dos únicos concejales que votaron en contra fueron el único republicano en el Concejo Angelino Mitch Englander así como Paul Koretz.

La propuesta aprobada solicita de inmediato una ordenanza al procurador de la Ciudad para que despenalice las ventas callejeras y se deje de imponer cargos criminales a los vendedores ambulantes mientras que un reporte es preparado sobre los detalles de cómo se implementa el programa.

Se espera que el procurador de la Ciudad agilice la parte que toca a evitar que se sigan imponiendo cargos criminales a los vendedores ambulantes cuando se les encuentra en la venta de sus productos y que sea votada la próxima semana.

El resto del paquete de legalización con los detalles del costo de los permisos, cómo se va a hacer cumplir y otros detalles en los que necesitan ponerse de acuerdo será llevado a voto esta primavera.

Baja la ordenanza, la Junta de Servicios Públicos será la encargada de expedir permisos a los vendedores.

“Por varios años en el pasado, hemos trabajado arduamente para crear una política de ventas en las banquetas que considere a todos los angelinos”, dijo el concejal Curren Price, uno de los proponentes de la medida.

“Hoy hemos propuesto un acercamiento justo y balanceado que proporciona un camino para que los vendedores salgan de las sombras y trabajen dentro de las regulaciones, mientras que atendemos las preocupaciones de los consumidores, microempresarios y negocios familiares”, sostuvo Price.

Y reveló que se siente motivado de que después de muchos años, Los Ángeles finalmente tengan en vigor una política que será buena para los angelinos y beneficiará a todos.

El concejal José Huizar también un fuerte impulsor de la legalización de las ventas en aceras dijo que es increíble que Los Ángeles fuera la única ciudad grande que no permite las ventas en banquetas. “No podemos continuar con un sistema no regulado que penalice a los trabajadores, mayormente inmigrantes, expuestos a que les den cargos menores, particularmente en el actual ambiente político”, mencionó.

“Esta gente no está pidiendo limosna sino una oportunidad de salir adelante por sí mismos y ver por sus familias. Animo a todos mis colegas en el Concejo a darles la oportunidad que desesperadamente necesitan y merecen”, urgió.

El concejal Joe Buscaino dijo que el esquema aprobado en el Concejo avanza en la dirección correcta después de 30 años de políticas fallidas para atender a los vendedores ambulantes de las aceras de Los Ángeles.

“Después de meses de recibir comentarios de todos los residentes, vendedores y dueños de negocios, hemos diseñado un compromiso que se puede hacer cumplir y bien regulado que da a los miembros de la comunidad la oportunidad de diseñar una política de acuerdo a su vecindario mientras que al mismo tiempo asegura que los vendedores y negocios de cada esquina de la ciudad sean tratados con equidad”, mencionó.

Los Ángeles tiene alrededor de 20,000 vendedores ambulantes en sus aceras, muchos de ellos son inmigrantes indocumentados que no tienen otra forma de ganarse la vida.