Fernando del Rincón habla de su nuevo show ‘Fuentes Confiables’: ‘Pretende desnudar a los periodistas’

Fernando del Rincón está de estreno, a su salida diaria en ‘Conclusiones’, todos los domingos a las 10 AM por CNN en Español, el periodista mexicano está al frente de uno de los programas a los que más le apuesta este año la cadena de noticias: ‘Fuentes Confiables’.

Basado en ‘Reliable Sources’ de CNN en inglés que conduce Brian Stelter, Del Rincón reúne cada domingo a un grupo destacado de periodistas del mundo, para analizar cómo son tratadas las noticias de la semana, cuál es la línea a seguir, y hace, si es necesario, un ‘mea culpa’ de la equivocación en el tratamiento.

Teniendo como anfitriona a Cynthia Hudson vicepresidente senior y gerente general de CNN en Español, participamos de una conferencia virtual en donde fueron invitados tan solo cuatro periodistas para presentar dos shows, entre ellos ‘Fuentes Confiables’.

“‘Fuentes Confiables’ pretende desnudar intelectualmente a los periodistas, a plantearnos en una mesa de diálogo abierta cómo es que estamos llevando acabo las coberturas, qué es lo que nos está faltando, los ángulos que se han tocado, explotado o abusado, o los que están ausentes o carentes. En líneas tal delgadas como hacer un periodista social o un periodismo activista o simplemente llevar la información tal y cual se debe de dar”, comienza explicando Del Rincón.

Para el periodista, en esta etapa donde todo está aún más susceptible con Donald Trump de presidente aún hay que tener más cuidado.

“En este tiempo en donde en Latinoamérica se está viendo altamente tan impactada con Donald Trump, y las políticas que él pueda tomar con respecto a la inmigración, hay muchos periodistas que tal vez estén cruzando, sin darse cuenta, esa línea, creo que en este sentido los periodista debemos enfocar y tener una idea de lo que estamos haciendo, qué tan confiable son las fuentes incluso del mismo gobierno, que de pronto generan una gran cantidad de titulares, pero que se desinflan porque no hay sustentos…. La obligación del periodista de descubrir, controlar, frenar ese tipo de movimientos a través del trabajo honesto, vertical.

Los periodistas nos sentaremos a hablar de todo esto, aportar más desde nuestro conocimiento labor, no solamente como periodistas sino como ciudadanos. Será una mesa para valientes porque no cualquiera se sienta a decir que fallamos”.

Pregunta: Cuando hablas de esta línea entre periodista y periodista activista, ¿nunca se debe pasar o hay momentos y/o situaciones en donde sí se vale?

Fernando Del Rincón: Yo creo que como periodista no se debe pasar esa línea, se debe quedar en el rango de la información, del análisis, y si acaso creo que lo que es muy válido un toque editorial, que es muy diferente al activismo… La intensidad de una editorial con sustento, con análisis, con consulta, puede incluso tener más impacto que el activismo persé, cuando tienes el sustento informativo, cuando tienes las bases para, por ejemplo, poder desmentir la información de un gobierno a través de la editorial, de un análisis, tal vez estás aportando mucho más beneficio a esa causa sin caer uno en el activismo. Me parece que se pierde la perspectiva, se parcialisa el periodista, y lo que intentamos todos los periodistas, no se si lo logramos, es ser imparcial… Al caer en el rango de activismo estás saliendo de las reglas de oro del periodismo, tratar de mantenerte ahí, en la imparcialidad.

Este estreno es parte del festejo de 20 aniversario de CNN en Español y todo el crecimiento que ha tenido en estas dos décadas.