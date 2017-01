La paliza de taxistas a chofer de Uber que fue captada en video

Resultado de la pugna tras la entrada de la reconocida empresa a Puerto Rico

Johnathan Ortiz, el primer chofer de Uber que presuntamente fue agredido por taxistas en medio de la pugna que se ha desatado tras la entrada de la reconocida empresa a Puerto Rico, no tiene claro cuántos hombres se le abalanzaron en la madrugada del domingo para propinarle la paliza que recibió tras recoger a un cliente en la avenida Isla Verde, en Carolina.

“En todo momento yo lo que estaba era recibiendo puños. No sé cuántos más vinieron a darme. No sé en qué yo estaba pensando en el momento. Me tenían aguantado y en el piso dándome, eran muchos y no pude hacer nada”, relató el joven de 26 años y residente de Yabucoa en entrevista con endi.com.

Contó que la disputa, que ahora es investigada por agentes del Precinto de Zona Turística y la Fiscalía de Carolina, comenzó luego de que recogió a un hombre e iba a emprender la marcha.

“Después que había comenzado el viaje, que nos íbamos a ir, nos detuvieron y después que pasó el suceso, el muchacho que iba a hacer el viaje desapareció y no pude contactarlo”, explicó.

Ortiz, sin embargo, evitó hablar de los hechos luego de que se bajara de su auto y antes de que la Policía interviniera en la agresión. Comentó que esa parte se la deja en manos a las autoridades que investigan.

Detalló que, tras la golpiza, “salí con hematomas en el rostro y la cabeza, en el costado y un brazo, la muñeca dislocada”. Este último trauma requerirá de una operación, según le dijeron los especialistas que lo atendieron en el Centro Médico de Río Piedras.

Según el escueto informe emitido por la Policía, la presunta agresión ocurrió ayer a eso de las 2:03 a.m. La misma fue grabada por testigos y publicada en las redes sociales.