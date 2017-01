¿Por qué no debes posponer más hacerte ciudadano?

Solo en casos que se hayan cometido delitos es mejor consultar a un abogado de migración antes de solicitar la naturalización

¿Ya calificas para hacerte ciudadano y has dejado pasar el tiempo y los años para hacer el trámite, ya sea por desidia, falta de dinero o sencillamente porque piensas que no es necesario ya que has entrado y salido del país sin problema alguno?

Ante las recientes restricciones impuestas por el presidente Donald Trump aun para los poseedores de la tarjeta de residencia permanente de algunos países, es mejor que si ya llenas los requisitos, no te tardes más en solicitar la ciudadanía.

La Opinión consultó al experto en migración, el abogado Alex Gálvez sobre el tema.

“Bajo la administración Trump, por primera vez se manifiesta de manera pública que no es un pase automático entrar a Estados Unidos cada vez que presenta la tarjeta de residencia permanente. Aunque no lo dicen, cada vez que uno ingresa al país con esa tarjeta, bajo la ley, uno está pidiendo permiso para entrar. Solo los ciudadanos estadounidenses tienen derecho de entrar mientras que cuando uno es residente permanente el agente va a revisar si uno tiene delitos o si estuvo fuera más de seis meses”, explicó.

Gálvez subrayó que solamente como ciudadano estadounidense tienes el derecho de entrar a Estados Unidos sin problema alguno. “Como ciudadano no importa los delitos que cometas, nunca vas a ser deportable”, enfatizó.

Lo que sí aclaró el abogado, es que únicamente un juez te puede quitar la residencia permanente. “El agente de migración en la frontera o aeropuerto te puede convencer de abandonar tu residencia. Eso se hace cuando uno firma el formulario 1-4o7 pero no tiene poder para quitarte la residencia sin tu permiso. Solo un juez te la puede quitar si tienes delitos o si comprueba que abandonaste el país por seis meses pero siempre tendrás la oportunidad de defenderte”, remarcó.

¿En qué casos debes consultar a un abogado antes de solicitar la ciudadanía?

Gálvez precisó que si has cometido delitos graves o menores y has estado en la cárcel por más de seis meses debes ver un abogado ya que Migración hace una revisión profunda del solicitante.

“Delitos que te hacen deportable aun con la residencia permanente son violencia doméstica, posesión o uso personal de drogas, transportación de drogas, empleo de armas, golpear a los hijos, entre otros”, indicó.

“Aun cuando no hayas pasado por la cárcel y cumplido tu sentencia siempre van a existir esos delitos, y es mejor consultar un abogado. Si los delitos fueron perpetrados antes de la residencia, tendrán un impacto menor”, observó.

Destacó que es muy importante que en los cinco años previos a la solicitud de naturalización, no se hayan cometido ni siquiera delitos menores como manejar ebrio (DIU), órdenes de arresto por no pagar deudas o presentarse a la corte. “Generalmente si han sido culpables por un delito menor o crimen mayor no son elegibles. Pero es muy importante que vean a un abogado de migración porque cada caso es diferente”, expuso.

El experto en migración hizo hincapié en que si usted quiere solicitar la ciudadanía, pero debe impuestos y pensión alimenticia no califica, a menos que haya hecho un acuerdo y esté haciendo pagos.

Tampoco califica para la ciudadanía si en los últimos cinco años, entre todos los viajes o vacaciones hechos, suma un promedio de dos años y medio fuera del país.

Los residentes permanentes que quieran solicitar la ciudadanía no deben preocuparse si han solicitado cupones de alimentos o programas de gobierno para sus hijos nacidos en el país. “Eso no les afecta”, aclaró.

El proceso sigue igual

El abogado en migración recordó que no ha habido ningún cambio en la solicitud de ciudadanía bajo el nuevo gobierno. “Recordemos que a partir del 23 de diciembre cuesta 725 dólares el proceso, y que es una de las pocas solicitudes de migración que si no tiene fondos para pagar, puede pedir una exención de pago”, indicó. “Además si el solicitante tiene más de 75 años cuesta más barato, 640 dólares”, resaltó.

Hizo ver que pueden solicitar el examen en español, si tienen entre 50 y 55 años de edad, y 20 años de residencia. “Después de los 55 años, si tienen 15 años de residencia, tienen derecho a pedir que les hagan el examen en español”.

“Y si tienen una discapacidad, y el doctor da una carta que lo compruebe, no hay necesidad de tomar el examen. Con la solicitud y pasar el resto de requisitos, basta y sobra”, destacó.

Gálvez instó a los residentes permanentes que califiquen a hacerse ciudadanos que lo hagan lo más pronto posible sobre todo porque es un proceso que antes duraba cuatro meses, hoy se está tomando hasta ocho meses.