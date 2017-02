Agenda LA: todos los eventos que no se pueden perder esta semana

Jueves 2 Camila trae ‘Elypse’ Mario Domm y Pablo Hurtado, miembros de la banda de música pop Camila, harán una parada en el Riverside Municipal Auditorium (3485 Mission Inn Ave., Riverside) como parte de su gira “Elypse”, que además de varios teatros de Estados Unidos –el sábado estarán en San José, California–, recorrerá diversos países de América Latina. A las 7 p.m. Boletos de $59 a $100. Informes http://www.venue.riversiderma.com y (951) 779-9800.

Romeo and Juliet con Dudamel

El conductor más energético del mundo, Gustavo Dudamel, y la LA Phil, presentarán fragmentos de la obra “Romeo y Julieta”, de Tchjaikovsky y de Prokofiev en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles). En el programa destaca la participación de Lisa Batiashvili, quien estará a cargo del violín. De jueves a sábado 8 p.m. Domingo 2 p.m. Boletos de $64 a $195. Informes (323) 850-2000 y www.laphil.com.

Viernes 3

La panza y la ciencia

Conoce la conexión entre la comida y la historia natural en el evento “Food for Thought” que organiza el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles), en el que importantes críticos de comida, investigadores y expertos en hortalizas hablan de la ciencia de la panza y la cultura alrededor de los alimentos que ingerimos. Con presentaciones en vivo de los cantantes Oddisee, Mndsgn y Dawn Richard. A partir de las 5 p.m. Boletos $18. Informes http://www.nhm.org y (213) 763-3466.

Sábado 4

Desfile en China Town

La Cámara de Comercio China presenta su desfile anual 118 para conmemorar el Año nuevo de esta comunidad. El Annual Golden Dragon Parade recorrerá la calle Broadway en el tramo conocido como China Town, cerca del centro de Los Ángeles, a partir de la 1 p.m. Participarán cientos de danzantes, malabaristas, bandas y dignatarios. Gratis, para toda la familia. Informes en www.lagoldendragonparade.com.

Recorrido por los murales

El Downtown Los Angeles Art Walk llevará a cabo el Historic Core Mural Tour, un recorrido para celebrar los famosos murales que adornan las paredes del centro angelino. Los asistentes escucharán las historias detrás de estos trabajos que contarán artistas y dueños de galerías. El punto de reunión es el Grand Central Market (317 S. Broadway, Los Angeles) a las 11 a.m. Boletos $25. Informes http://www.downtownartwalk.org.

Paseo por el estadio Dodgers

El Dodger Stadium Tour ofrece una oportunidad única de recorrer este lugar. Es un paseo tras bambalinas que le permite a los fans de este equipo de beisbol visitar algunas de las áreas restringidas zonas, así como las áreas que no son para el público, desde una nueva perspectiva. Se trata del tercer estadio de beisbol más antiguo del país, y aún así es uno de los lugares más bonitos y con más historia de Los Ángeles. Entrada por Sunset Gate (Gate A), localizada en la intersección de Vin Scully Ave., y Stadium Way. Comienza a las 10 a.m. Boletos de $18 a $23. Informes http://m.mlb.com/dodgers/tickets/tours.

Noche para mamás Mamás: ¿año nuevo y todavía no tienen claro hacia dónde dirigir su vida? El evento Mom’s Night Out: Create your Vision Board 2017, tiene como fin identificar y brindar claridad a las metas. Ver estos planes en una tabla ayudará a identificar y poner atención a la intenciones. A las 7:30 p.m., en Pamper & Play (2279 Westwood Blvd., Los Angeles). El precio de entrada incluye material y las bebidas, incluso el vino. $20. Informes www.pamperplay.com y (310) 441-0797.