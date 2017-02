BuenosDíasLA: Primer día de febrero, Día de la Libertad

Familia lucha para salir de la indigencia Un padre y sus tres hijos viven por ahora en un motel “Todos estamos a un paso de quedar en la calle”. Estas son las palabras de Francisco Cano, quien hoy duerme en un cuarto de motel en el Sur de Los Ángeles junto a sus tres hijos: Juan, de 13 años de edad; José, de 12, y Carla, de 8. Desde que perdieron su hogar en mayo de 2016, los hijos de Cano se han convertido en parte de los 63,000 niños desamparados en Los Ángeles, según estadísticas del distrito escolar unificado de Los Ángeles (LAUSD). Esta es una cifra que aumentó en un 17% en comparación con el ciclo escolar anterior 2014-2015 —cuando el estimado era de 54,000 estudiantes sin hogar. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

A photo posted by La Opinión (@laopinionla) on Jan 31, 2017 at 8:50am PST