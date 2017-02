Ciudadanía, el mejor antídoto ante las amenazas de Trump

Impulsados por las últimas acciones decretadas por el presidente, muchos se aprestan a naturalizarse, ante temor que aún siendo residentes permanentes puedan ser sacados del país

A María Gabriela Rosales, la falta de dinero la había detenido de iniciar el proceso para hacerse ciudadana, pero la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos fue como un resorte que la impulsó a conseguir los fondos para naturalizarse lo más pronto posible.

“No te voy a negar que el hecho de que tengamos un presidente con unos pensamientos antimigratorios tan fuertes me empujó a dar el paso”, dice Rosales mientras es asesorada en el llenado de su solicitud, en las oficinas del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM).

“Al naturalizarme, me voy a sentir más protegida. La residencia permanente te permite tener un estatus legal pero no te da seguridad de que puedes estar aquí el tiempo que quieras porque no es tu país aún. Es tu país si te haces ciudadana”, dice animada esta inmigrante guatemalteca quien vino como residente a Los Ángeles hace cinco años al casarse con un ciudadano estadounidense.

Hoy, no mañana

El discurso electoral antimigratorio del ahora presidente Donald Trump y su arribo a la presidencia de Estados Unidos, ha hecho que muchos latinos que habían dejado para después el hacerse ciudadanos, se decidan a dar el paso y solicitar la naturalización.

Janet Esparza, beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y quien ayuda a llenar los formularios de ciudadanía en COFEM, dice que desde un poco antes de que Trump ganara la presidencia, notaron un mayor interés , sobre todo de los adultos mayores, por hacerse ciudadanos.

“Pero después de que ganó, con la retórica antiinmigrante de Trump, creció el deseo por el temor a que los saquen del país”, explica.

Quiere hacerse ciudadano de inmediato

A Lino Batista, un inmigrante de Nayarit, México, lo que lo animó a iniciar los trámites para la ciudadanía fueron las órdenes ejecutivas de Donald Trump que no dejan entrar a refugiados de ciertos países y que incluso bloquearon la entrada de personas con tarjetas de residencia.

“Yo fui al aeropuerto este fin de semana a recoger a un amigo que venía de México y él me contó cómo fue testigo de un viajero a quien le negaron el acceso al país. Quedé tan impactado con su narración que decidí venir el mismo lunes a la Federación de Colima a ver cómo me ayudaban con la ciudadanía”, comenta.

“Yo me casé con una ciudadana hace siete años, tenemos dos niñas de tres y un año de edad, y desde hace dos años calificó para la ciudadanía pero los costos muy elevados y la inseguridad que me da el examen en inglés habían hecho que aplazara el proceso”, expone este inmigrante de 40 años.

“Pero ya me puse a estudiar inglés y quiero hacerme hacer ciudadano lo antes posible. No me veo el día de mañana separado de mis hijas y mi esposa. Hay mucha psicosis y especulaciones. Gente que está haciendo cartas poder, por si los deportan, dejar a alguien a cargo de sus bienes. Total que yo dije, ‘yo me hago ciudadano ya’, no puedo correr riesgos a como están las cosas”, expone.

Anabella Bastida, directora de COFEM, dice que desde que Trump llegó a la presidencia reciben a diario 300 llamadas telefónicas o más. “La gente está preocupada. Temen que les quieran quitar la residencia. La mayoría quieren hacer ciudadanos. Les preocupa que con Trump los trámites se pongan más difíciles”, comenta.

Pero otros inmigrantes llaman a COFEM porque quieren saber si hay algún alivio migratorio que los ayude a arreglar su estatus migratorio. “La recomendación a los muchachos DACA es que ya no salgan del país. La verdad es que hay mucha necesidad de asesoría. Hemos trabajado sin parar incluyendo sábados y domingos; y en colaboración con diferentes ciudades del condado, estamos organizando ferias de ciudadanía”, precisa.

Bastida hace un llamado a las personas que puedan ayudarlos como voluntarios para que llamen al 213-417-8389 de COFEM. “Nosotros los entrenamos. Y este número de teléfono también es para responder preguntas de la gente. Si no contestamos, por favor, dejen mensaje y les llamaremos”, asegura.

100 días de naturalización

Como respuesta a los últimos intentos de la administración Trump para reducir las libertades y derechos de los residentes permanentes, inmigrantes y refugiados, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) lanzó la campaña Defiende tu Futuro Ya-100 días de ciudadanía con la meta de que más de 2.2 millones de californianos que califican, la soliciten ahora. A nivel nacional hay un poco más de 8.5 millones de personas que califican para la ciudadanía.

“Mientras que el presidente Trump emplea sus primeros 100 días para crear caos y abusar de nuestras libertades constitucionales y valores, nosotros comenzamos con 100 días de ciudadanía activa para ayudar gratuitamente a los que califiquen para solicitarla”, dijo Angélica Salas, directora de CHIRLA.

La organización ofrecerá consultas legales gratis los martes, jueves y sábados a las 8:00 a.m. Para más información, llama a CHIRLA al (888) 624-4752.

La solicitud de la ciudadanía cuesta 640 dólares más 85 dólares por la revisión de antecedentes criminales. No tiene ningún costo para los militares y quienes tienen más de 75 años, no tienen que pagar la revisión de la historia criminal.