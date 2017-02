Danilo Carrera sufrió discriminación en Estados Unidos por los mismos latinos

El actor relata la experiencia de discriminación que tuvo en Miami

El actor Danilo Carrera no pudo ocultar las discriminaciones que sufrió en Estados Unidos cuando radicó en dicho país, sobre todo, dadas las recientes declaraciones del presidente Donald Trump al respecto de los latinos.

El también modelo y presentador de televisión ecuatoriano no olvida que tras recibir estos insultos durante su estancia en Miami, eso fue algo de lo que lo ayudo a ser mejor, en ese entonces mientras practicaba futbol.

“Sí, es muy normal, sobre todo en Miami, y es increíble que sean los mismos latinos, muchas veces jugando partidos de futbol que te dicen ref, que significa refugiado, porque no tienes un acento perfecto, pero es lo mismo, creo que tenemos que tener mentalidad positiva, y tratar de ser los mejores en lo que hacemos, cuando me decían eso en la cancha a mi también me molestaba, que te digan refugiado o que te insulten, o que te digan aprende hablar inglés porque lo hablo muy bien, como todo el mundo, pero con acento, que llega ahí y que no es un nativo estadounidense”, relató el actor.

“Entonces eso me motiva a ser mejor, me motivaba a hacerles dos o tres goles en los partidos y ganar el partido, creo que esa es la mentalidad que debemos tener los latinos hoy en día para demostrar que somos gente valiosa”, dijo Danilo.

Por el momento, el ecuatoriano espera el estreno en México de la teleserie “La Doble Vida de Estela Carrillo”, que fue presentada hoy ante los medios y que llegará a la pantalla chica en México el próximo 13 de febrero.