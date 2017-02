Si te despidieron de American Apparel, el LATTC te capacita

Se les ofrece una oportunidad de entrenarse gratuitamente y en español, si no dominan el inglés

A los más de 2,300 trabajadores que se quedaron sin empleo al cerrar sus puertas la compañía American Apparel, el Colegio comunitario Trade-Tech (LATTC) les ofrece entrenamiento en español gratuito para que se capaciten en nuevos oficios o aprendan de diseño de modas.

“El entrenamiento en español va a comenzar el 13 de febrero y termina el 3 de junio. Se imparte a través del programa ALAS, y es una oportunidad para las personas que se quedaron sin empleo de Apparel”, dijo Leticia Barajas, vicepresidenta de LATTC.

“Las inscripciones ya están abiertas por Internet en el www.lattc.edu/alas. Si no tienen acceso a Internet pueden llamar al 213-763-5560 para apartar un lugar”, precisó.

Barajas dijo que los cursos que ofrecen están enfocados en los migrantes, y son impartidos por maestros sensibles a los problemas de la comunidad inmigrante. “No importa si tienen estatus migratorio o no, pueden tomarlos. Tenemos capacidad hasta para 600”, indicó.

Y aclaró que aunque los cursos son en español, incluyen una clase para enseñarlos a aprender o mejorar su inglés.

Los cursos duran un semestre, se ofrecerán por las noches, de lunes a jueves de 6 p.m. a 9 p.m. Son en construcción general, electricidad, corte y confección para principiantes y avanzados, computación, mecánica automotriz y salud y bienestar físico.

Carlos Vásquez, director de WorkSource Center Vernon-Central del LATTC, un área dentro del colegio pero independiente del programa ALAS, dijo que ellos los asesoran en la solicitud para obtener beneficios de empleo; los ayudan a encontrar empleo; ofrecen talleres para ayudarlos a hacer su historia de vida o resume en inglés y los prepararan para las entrevistas de trabajo.

“Debido a que recibimos fondos federales en Centro no puede entrenar ni ayudar a encontrar empleo a quienes no tienen permiso de trabajo pero en el programa ALAS que recibe apoyo estatal, sí los ayudan sin ningún problema y costo a prepararse. Si bien no los pueden ayudar ahí a encontrar empleo a los inmigrantes indocumentados, si los capacitan para que puedan trabajar de manera independiente como contratistas”, precisó.

Ana Duarte, la maestra que enseñará diseño de modas a los inmigrantes, dijo que muchos de las costureras que trabajaban en American Apparel estaban especializadas en un solo tipo de costura. “Aquí nosotros los vamos a enseñar desde la introducción al corte y confección hasta técnicas avanzadas cómo hacer vestidos sobre medidas”, explica.

Jaime Álvarez, el maestro en construcción dijo que ALAS les da la oportunidad a los extrabajadores de la costura de reinventarse y aprender un nuevo oficio como la carpintería y electricidad. En tanto Carlos Guerra, maestro de mecánica automotriz dijo que les ofrecerán la oportunidad a quienes sientan el llamado de aprender de mecánica de equipos pesados como camiones diesel y autobuses.

Familias enteras como la de María, su hermano, su cuñada y primos se quedaron sin empleo tras el cierre de American Apparel y acudieron a una feria de trabajo que ofreció LATTC. María quien no quiso revelar su apellido dijo que trabajó diez años en la empresa cerrada. “Aquí ando viendo si encuentro un nuevo trabajo”, dijo mientras recorría los puestos de las 12 compañías que acudieron en busca de trabajadores.

“No tengo idea si voy a encontrar empleo pronto. No he pensado si meterme a estudiar y prepararme para un nuevo tipo de trabajo”, comentó José Juan Tomás, acompañado de su esposa María Tomás a quien también descansaron de Apparel.

“Tenemos la esperanza de que mientras encontramos empleo o nos entrenamos para uno nuevo, la ayuda del desempleo llegue. También estuvimos muy estresados los últimos meses en la compañía, y el día menos pensado, cerraron”, platicó. Los esposos Tomás tenían ocho años de trabajar en Apparel.

Otros trabajadores descansados de la empresa dijeron que ya no querían volver a trabajar en la costura, ni regresar a la empresa si la reabren ya que no consideran que tendrían los mismos beneficios laborales.

Reserva tu lugar hoy

Puentes al Éxito (ALAS):

Lo encuentras en el Mariposa Hall, 105. Los Angeles Trade-Tech College.

400 W.Washington Blvd. Los Ángeles, 90015