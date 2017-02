Susana Zabaleta quiere canción de Julión Álvarez para perdonarlo

La cantante le declaró la guerra al grupero, pero está lista para perdonarlo

Hace unos meses Susana Zabaleta no dudo en declarar su “odio” al cantante Julión Álvarez, después que el grupero dijera en una entrevista que la mujer que lo enamora debe ser “muy damita, que le guste agarrar un trapeador, porque puede estar hermosa y ser buena para lo que sea, pero si no tiene ese detalle, pues para mí no sirve”.

Tras considerar estas palabras como misóginas, Zabaleta le declaró la guerra, pero los cantantes se verán las caras próximamente en un evento en Mazatlán, lugar donde Susana no descarta pueda darse una reconciliación, aunque señaló, el intérprete de música grupera debe buscar su perdón.

“A lo mejor él me pide perdón ahí, yo soy la coronación de las reinas, ahí nos vemos en Mazatlán el 24 (de febrero), ahí nos vemos, en Mazatlán, con las reinas”, declaró la cantante.

Sin embargo, afirmó que el perdón no será tan fácil, pues detalló: “que se hinque”, pero reflexionó y expresó: “¡ay no!, que me componga una canción bonita, y que me la cante y ya, lo perdono, a ese si lo perdono”.

Así que posiblemente en menos de un mes, tanto Julión como Susana puedan fumar la pipa de la paz y olvidar las declaraciones que los llevaron a estar en guerra.

Agencia México