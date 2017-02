Video: Jennifer López se divierte trabajando y moviendo las caderas a ritmo de salsa

La cantante y actriz asegura que la carga de trabajo la rejuvenece

Vive con una agenda apretada, tiene dos hijos que demandan su atención, promueve una serie de televisión y produce cuatro proyectos simultáneos, sin olvidar su residencia de conciertos en Las Vegas. Y todo los disfruta.

La sobrecarga de trabajo la rejuvenece, asegura Jennifer López.

“Puedo ser yo misma, no me siento saturada, pues hago lo que me gusta y lo que siento bien; en este momento estoy muy motivada creativamente y quiero aprovechar para hacer muchas cosas.

“Sin duda tengo un año muy lleno, pero no podría estar más contenta con cada faceta. Estoy emocionada por todos estos proyectos. No sé si así me sentiré en cinco años, si podré mantener este ritmo, pero por ahora lo disfruto”, expresa la cantante de 47 años.

También se da tiempo para tener vida social. Apenas ayer fue vista en un bar cubano en Hollywood moviendo sus caderas a ritmo de salsa con amigos como Jai Jordyn, Leah Remini y Lili Estefan.

OMG!!! Esoooooooo #JenniferLopez #Arrasando 👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #QueGozadera #Repost ・・・@Jenniferlopezlove @jlo enséñanos unos pasitos de salsa. A video posted by Lili Estefan (@liliestefan) on Jan 31, 2017 at 7:12pm PST

Jennifer no sólo produce el drama Shades Of Blue y el reality World Of Dance, también los protagoniza. A esto se le suma su reciente faceta de autora, con el libro “True Love”, y un proyecto musical en televisión.

“Esta dinámica (de una cosa tras otra) me rejuvenece porque es un break a lo anterior, además de que todas son experiencias de las que aprendo cada día“, acota López y ahonda en el sentido musical de su trabajo.

“Siempre he amado el factor musical en lo que hago, por ello me interesó mucho explorar más este formato (de los musicales) en televisión y demostrar cuán grandiosos son. NBCUniversal me dio la libertad de hacer Bye Bye Birdie Live! y no podría estar más emocionada, pues Rosie es un gran papel con un discurso que está más vigente que nunca”

Al ahondar en el discurso que busca mostrar en sus proyectos, Jennifer López pone de ejemplo precisamente esta historia que hiciera Janet Leigh en cine, en 1963.

“Me gustan las historias que rompan paradigmas, como éste, una mujer de más de 40 años apostando por su carrera, independiente y auténtica“, apunta.

Mood on a rainy day…☔️ Una foto publicada por Jennifer Lopez (@jlo) el 20 de Ene de 2017 a la(s) 12:21 PST

Sin hablar de su presunto romance con Drake ni del polémico beso con Marc Anthony en los Grammy Latinos, Jennifer se limitó a afirmar que se siente afortunada por poder equilibrar su vida profesional con una buena dinámica familiar.

“Mi trabajo es ser honesta conmigo misma”.

POR: Xulio Guillén