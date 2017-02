Félix Verdejo va por Flores, pero piensa en Flanagan

El prospecto boricua regresa a ser profeta a su tierra y deja atrás el accidente que puso en riesgo su carrera

Félix Verdejo aprendió la lección. Y a distancia en conversación con El Diario se lo percibe distendido y alejado de las presiones que le dejaron su accidente en motocicleta y que pusieron en peligro su carrera.

Esta versión de ‘El Diamante’ lo muestra de nuevo enfocado en su carrera, sin meta distinta a coronarse campeón mundial en 2017 y con dos fechas marcadas en su calendario.

La primera es este 3 de febrero en Puerto Rico frente al nicaragüense Oliver Flores y la siguiente el 10 de junio en el Madison Square Garden ante un rival por definir.

Saludos Félix ¿Cómo te sientes para tu primera pelea en casi ocho meses?

“Muy bien. Ya tenía ganas de volver a pelear. Pasó el tiempo y uno siempre quiere estar más activo por su carrera y por sus fans”.

Además del tremendo susto ¿qué te dejó el accidente en la motocicleta?

“Deja enseñanzas. Una gran lección para saber que tengo que ser más responsable y más cuidadoso en todo lo relacionado con mi carrera”.

¿En qué pensaste en esos meses de inactividad?

“Piensa uno mucho y se arrepiente de los errores cometidos. No dejas de pensar en que hay mucha gente que apuesta por mi potencial y que no puedo fallarle a los que me apoyan y creen en mi”.

De nuevo arropado por sus seguidores el invicto boricua que colecciona (22-0 y 15 KO’s) sube este viernes al cuadrilátero del Coliseo Roberto Clemente para enfrentar al nicaragüense Flores (27-2-2 y 17 KO’s) con el fin de poner en sus cuentas otra victoria y de paso apuntalar la pelea de junio en Nueva York.

¿Qué sabes de Oliver Flores?

“Suficiente… que es zurdo y buen peleador y que tiene una buena suma de nocauts por eso tenemos que tener cuidado”.

Se adivina en el plan de trabajo a mediano plazo que la estrategia de enfrentar a Oliver Flores, un peleador alto y de guardia cambiada, que todo apunta a convertir este combate en un ejercicio de cara a lo que viene muy posiblemente ante el inglés Terry Flanagan, el también zurdo campeón de los ligeros versión de la OMB.

¿Subes a pelear con Flores pensando en Flanagan?

“No… Esto es paso a paso y es una pelea después de la otra. Mañana es Flores y para junio si Dios quiere podremos tener a Flanagan”.

Pero tomar a un rival zurdo debe ser porque ya tienes en la cabeza a Flanagan…

“Seguro queremos esa pelea por el título mundial. Flanagan tiene una pelea obligatoria en abril frente a Petr Petrov y entonces yo espero enfrentar al ganador de esa pelea en una pelea por título mundial”.

¿Ya es hora de ser campeón mundial?

“Me siento listo, pero Dios sabe cuando… Yo estoy listo”.

¿Cómo viene el peso?

“Bajé casi 25 libras del peso que subes por la inactividad. Lo hice cómodo y me siento fuerte y rápido”.

Aunque siempre será una pelea después de la otra “Diamante” Verdejo envía un mensaje para los boricuas de Nueva York, ya que espera verse con ellos en su noche estelar del 10 de junio en el Madison Square Garden.

“Mi cariño y mi respeto… Espero que vayan a apoyarme y tengamos una fiesta grande en la Parada Puertorriqueña”, culminó el de la Isla del Encanto.