Finalistas al Premio World Car of the Year 2017

El Comité Organizador del Premio World Car of the Year 2017 anunció la lista de finalistas para las seis categorías de los reconocimientos que serán entregados en el Auto Show New York en abril próximo. La organización World Car Awards…

