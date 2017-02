Inmigrante con discapacidad mental se salva de nuevas prioridades en las cortes

Todos los recursos de las cortes deben ser enfocados a todos los detenidos, niños no acompañados sin patrocinador y los que salieron libres bajo la fianza Rodríguez

Roxana Ruiz, una inmigrante salvadoreña, logró salir libre de un Centro de Detención en Texas horas antes de que el Departamento de Justicia anunciara las nuevas prioridades migratorias de deportación.

“Unas horas más y es muy posible que su caso se hubiera complicado, quizá no hubiera podido salir libre o tal vez hubiera sido deportada no solo porque sus padres por ser indocumentados no querían aparecer como patrocinadores sino como mujer adulta, según los casos que hemos visto, tiene menos probabilidades de salir bajo palabra o fianza”, dice su abogado, el experto en migración Alex Gálvez.

De hecho, Gálvez dice que la muchacha debido a que padece de cierto retraso mental debió haber salido el mismo día que fue detenida o al día siguiente pero la mantuvieron dos semanas porque considera que las autoridades del centro, estaban a la espera de directrices de la nueva administración.

“Nosotros estuvimos presionando todos los días para que la dejaran salir. También fue un problema que su familia en Los Ángeles, su madre y padre, no querían aparecer como patrocinadores debido a que son indocumentados”, sostiene el defensor.

Amenazada por la pandilla de Las Maras que le pedían dinero a cada rato y tras un intento fallido de su cuñado por abusar de ella, Ruiz de 29 años, quien sufre de una discapacidad mental que la hace actuar como una niña de entre diez y doce años, fue mandada traer por su madre a los Estados Unidos.

“El coyote me quería cobrar 10,500 dólares pero el trato era que me la traería hasta Los Ángeles. Como me la dejó al cruzar el río en Texas, sólo le pagué 6,500 dólares”, dice Ana Ruiz, su madre.

No veía a su hija desde hace 13 años cuando la dejó a cargo de la abuela para venir a trabajar a este país junto con su esposo. Pero la abuela también se vino a los Estados Unidos y dejó a Roxana Ruiz a cargo de una hermana. “Cuando el cuñado se trató de aprovechar de ella, decidí que era hora de mandarla traer”, cuenta Ana Ruiz.

Pese a que Donald Trump ya había tomado posesión del cargo, pudo más el temor de la madre a que algo le pasara a su hija en El Salvador que a cualquier acción presidencial.

“Yo salí de Sonsonate en El Salvador el 10 de enero. Viajamos en autobús y hasta en un tráiler”, cuenta la muchacha. “No, no tenía miedo”, dice. Al cruzar el río en la frontera entre Texas y México, los agentes de migración la detuvieron el 17 de enero y estuvo dos semanas en un Centro de Detención en Texas.

“No estuve tan mal porque ahí hice amigas. Me regalaban galletas y sodas. Me daban comida. Lo único es que era un hielo”, narra. ¿Cómo un hielo? preguntamos. “Era demasiado frío el lugar donde nos tenían. No se aguantaba”, platica.

Su madre mientras tanto en Los Ángeles no soportaba la angustia y el temor. “Yo me arriesgué mucho pero el gobierno no me dejó otra opción. Le negaron la visa dos veces”, expresa.

Anteayer, cuando menos lo esperaba, recibió una llamada de un oficial de migración que la urgía a comprarle un boleto de avión de inmediato rumbo a Los Ángeles porque iban a entregarle a su hija. “Saltamos de la emoción y como pudimos conseguimos el dinero”, dice.

Roxana y su madre se reencontraron el 1 de febrero en el aeropuerto de Los Ángeles. “Es un milagro de Dios que estemos juntas”, confiesa.

Memorando

Una noche antes, el 31 de enero, el Departamento de Justicia giró un memorando dirigido a todos los jueces de migración, administradores y personal de las cortes que da a conocer las tres nuevas prioridades de procesamiento en las cortes de migración. Sustituye al memorando vigente de febrero 3 de 2016.

“Lo que Trump quiere es que las cortes agilicen los casos de todos los detenidos y se vayan más pronto del país. No los quiere en las cárceles”, sostiene el abogado Gálvez.

“Las Cortes deben dar prioridad en la atención y procesamiento a todos los detenidos no importa si fueron aprehendidos en la frontera o dentro del país; niños no acompañados que no tengan un patrocinador así como individuos que hayan sido liberados de la custodia bajo la fianza Rodríguez”, precisa.

La fianza Rodríguez se refiere a un fallo del Noveno Circuito de 2012 que determinó que las personas en detención migratoria, aún en mandatoria, tienen derecho a una audiencia dentro de seis meses para determinar si pueden salir libres.

Fue el resultado de la demanda colectiva Rodríguez contra Robbins entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) con base a que ciertos inmigrantes eran sujetos de largas detenciones migratorias en el área de Los Ángeles.

Las nuevas prioridades en el procesamiento de casos en las cortes de migración entró en vigor de inmediato, el 31 de enero.

Los casos que dejan de ser prioridad para los tribunales de migración son: todos los otros niños no acompañados; adultos con niños puestos en libertad o puestos en otras alternativas de detención.

En el caso de Roxana, el abogado Gálvez dice que “ya en libertad, vamos a solicitar asilo político con muchas probabilidades de obtenerlo debido a que tiene un cierto tipo de retraso mental”.

La madre de Roxana dijo muy contenta que planea buscar un programa que ayude a su hija a poder manejar su deficiencia mental para que pueda aprender inglés y un oficio de acuerdo a sus capacidades. “Lo más importante, es que la familia está reunida de nuevo”, reconoce feliz.