Team USA, Honduras, América y Morelia juegan en la Bahía

Sábado 25 de febrero

La Revolución de la lucha libre en San Francisco

Antes de entrarle duro al zapateado con nuestros dos anuncios futbolísticos, vamos a recordarte sobre la noche de azotes, vuelos, llaves y contrallaves que tendrá lugar en San Francisco, donde Pro Wrestling Revolution presenta un cartel de lujo: Pantera Jr., Cazador del Alma, Misterioso Jr., Kikutaro, Último Panda, Vaquero Fantasma, Último Dragón y muchas estrellas más. La cita es este 25 de febrero en la John A. O’Connell High School (2355 Folsom St., San Francisco, CA 94110), desde las 7pm. Boletos en taquilla el día del evento, y en prowrestling-revolution.com

Viernes 24 de marzo

USA obligado a ganar clasificatorio en casa frente Honduras

Ya iniciamos el camino hacia Rusia 2018. El equipo estadounidense no ha sacado puntos en sus primeros dos encuentros, así que es crucial que gane este partido ante Honduras, que históricamente no ha opuesto mayor resistencia al combinado estadounidense: en sus últimos 16 partidos, EEUU ha ganado 12 veces, han empatado en sólo una ocasión y Honduras ha ganado únicamente en dos. Pero se gana en el campo, no con estadísticas, y veremos si los de Tegucigalpa saben mover las piernas o dejarán que los locales sigan su camino al Mundial. Honduras vs EEUU, eliminatorias Concacaf, este viernes 24 de marzo a las 7:30pm, en Avaya Stadium. Como se anticipa que habrá una gran demanda de boletos, habrá una dinámica de rifa, entre aquéllos que estén interesados en adquirir localidades. Detalles en sjearthquakes.com

Domingo 26 de marzo

Águilas y Monarcas dirimen sus diferencias en Avaya Stadium

Las poderosas Águilas del América, máximos ganadores de títulos de la liga mexicana de futbol soccer (12), visitan a sus seguidores del área de la Bahía enfrentando a uno de sus archirrivales, los Monarcas Morelia. Los rapaces de Coapa vienen un poco dolidos, ya que perdieron la final ante el club Tigres, la segunda en tiempos recientes, ya que hay que recordar aquella otra que perdieron antes de que el “Piojo” Herrera dejara el nido. Los Monarcas no han brillado con intensidad en ya mucho tiempo. En el torneo pasado quedaron clasificados en el lugar 13. En los últimos dos encuentros entre estas dos escuadras, los americanistas vencieron a los otrora llamados “ates” por marcador de 4-1 y empataron a 1 en su segundo encuentro de 2016. Ahora te tocará verlos en vivo, para que no te quedes con ganas de ver a Darwin Quintero, quien ya no será cortejado por los Earthquakes para venir a jugar a San José. Águilas del América vs Monarcas Morelia, en Avaya Stadium este domingo 26 de marzo, a las 4pm. Los boletos salen a la venta el lunes 30 de enero, a través del amo de los boletos (ticketmaster) y al teléfono 1-800-668-8080. Más en sjearthquakes.com