BuenosDíasLA: Salva una vida este Día del Amor y la Amistad

De vendedores ambulantes a comerciantes internacionales El mandil es una prenda tan común que pocos le ponen atención. Pero una familia migrante encontró en su confección una manera de ganarse la vida, no solo en las calles de Los Ángeles, sino como un negocio exitoso. Ellos representan a miles de otros latinos emprendedores que por años se han expuesto a multas por vender sus productos de manera ambulante y que tienen mucho tiempo exigiendo una manera de realizar estas ventas de manera legal. El Concilio Municipal de Los Ángeles empezará a discutir este tema. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

A photo posted by La Opinión (@laopinionla) on Feb 2, 2017 at 8:41am PST