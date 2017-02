EEUU retiene a exprimer ministro noruego en aeropuerto durante una hora

"Tendría que haberles quedado claro cuando vieron que yo tenía un pasaporte diplomático", dijo Kjell Magne Bondevik, quien ha ocupado el puesto de Primer Ministro durante dos períodos en Noruega

Un exprimer ministro de Noruega le dijo a ABC7 que las autoridades de inmigración del Aeropuerto Dulles, en Washington DC, lo detuvieron e interrogaron durante aproximadamente una hora el martes, al parecer porque había visitado Irán en 2014.

Kjell Magne Bondevik se desempeñó como primer ministro de Noruega en dos ocasiones distintas, entre 1997-2000 y 2001-2005.

El exprimer ministro voló al aeropuerto de Dulles desde Europa el martes por la tarde y dice que no se le permitió salir inmediatamente después de que los agentes de aduanas vieron en su pasaporte que había estado en Irán.

Bodevik mostró a ABC7 que su pasaporte también indica que él fue primer ministro de Noruega, un aliado de los EEUU.

“Por supuesto, entiendo completamente el temor de dejar que los terroristas entren en este país”, dijo Bondevik a ABC7 fuera del Washington Hilton la noche del miércoles. Pero, dijo, debería haber sido obvio que no es un terrorista.

“Debería ser suficiente cuando descubrieran que tengo un pasaporte diplomático, [que soy] exprimer ministro”, dijo Bondevik. “Eso debería ser suficiente para que entiendan que no represento ningún problema o amenaza a este país y se me deje ir inmediatamente, pero no lo hicieron”.

En cambio, Bondevik dice que fue conducido a una habitación con viajeros de Oriente Medio y África que también se enfrentan a un escrutinio especial. Él dice que tuvo que sentarse y esperar unos 40 minutos, y luego fue interrogado durante unos 20 minutos con respecto a un viaje a Irán en 2014.

Bondevik es presidente de una organización de derechos humanos llamada The Oslo Center, y en 2014 fue a Irán para hablar en una conferencia de derechos humanos allí.

Aunque la polémica restricción de viajes a EEUU del presidente Trump ha llevado a un escrutinio extraordinario de muchos viajeros en la semana pasada, Bondevik dice que le dijeron que el escrutinio que recibió no tenía nada que ver con esta restricción. En cambio, las autoridades indicaron que se relaciona con una ley de 2015 firmada por el presidente Obama.

La ley fue firmada a raíz de los ataques terroristas en California y París y tenía como objetivo proteger a los Estados Unidos de los terroristas.

Esa ley somete a restricciones adicionales a algunos ciudadanos de 38 países – incluyendo Noruega – que forman parte del Programa de Exención de Visas de Estados Unidos. Los ciudadanos de esos países normalmente no necesitan una visa para visitar los EE.UU. por hasta 90 días, pero debido a la ley, ahora necesitan una visa si han estado en Irán, Iraq, Sudán, Siria, Libia, Somalia o Yemen desde marzo de 2011. Estos son los mismos siete países que Trump incluyó en su prohibición temporal de viajes.

El sitio web del Departamento de Seguridad Nacional dice que hay excepciones a la ley de 2015 que se otorgan caso por caso. Esas excepciones incluyen a las personas que han viajado a Irán o a los otros seis países en nombre de organizaciones internacionales o regionales.

Bondevik dice que su oficina se puso en contacto con la embajada de los Estados Unidos en Oslo antes de su viaje esta semana y le dijeron que su pasaporte y una autorización de viaje electrónica separada (llamada ESTA) serían suficientes para entrar a los Estados Unidos. “Me sorprendió, y me provocaron”, dijo acerca de ser puesto a un lado para el interrogatorio. “¿Cuál será la reputación de los Estados Unidos si esto sucede no sólo para mí, sino también para otros líderes internacionales?”

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos dice que “CBP tiene prohibido por las leyes de privacidad discutir los detalles de la revisión de la admisibilidad de cualquier individuo”.

Bondevik dice que se puso en contacto con la Embajada de Noruega en DC después de lo ocurrido. Un portavoz dijo que la embajada estaba “feliz de que las cosas estuvieran resueltas”.

ABC7 fue informado por una fuente que una espera de una hora no se considera inusual para las personas que ingresan al país que reciben “exámenes secundarios”. Bondevik vino a los Estados Unidos para asistir al desayuno de oración nacional del jueves en el Washington Hilton.