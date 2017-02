Estudiantes latinos de primera generación en USC demuestran que sí se puede

En torno al 15% de los alumnos de la institución son los primeros de su familia en asistir a una universidad de cuatro años

Alejandra Franco, de 19 años, recuerda la negatividad que recibió de algunos maestros de su preparatoria cuando les contó que había sido aceptada en la Universidad del Sur de California (USC).

“Me decían que USC era demasiado para mí, que si llegaba a esa universidad me iban a hacer sentir menos”, dijo Franco el viernes por la mañana poco antes de participar en un seminario para estudiantes de primera generación que se llevó a cabo en el campus de USC.

“Pero siempre recuerdo que mis padres me dijeron ‘No importa que tengamos que levantar botes, tu vas a ir a la universidad’”, añadió la joven con un nudo en la garganta recordando las poderosas frases de sus progenitores.

Franco, quien es la mayor de cuatro hermanos, nació y creció en Thermal, una pequeña ciudad del Valle de Coachella. Ella recuerda que desde muy pequeña tenía la ilusión de asistir a la universidad puesto que sus padres, quienes emigraron como indocumentados a EE.UU. trabajaban en el campo para darles un futuro mejor.

Ahora en su segundo año en USC, Franco espera obtener en el 2019 su licenciatura de Ciencias Políticas y una segunda licenciatura de leyes y baile.

Por su parte Edwin Saucedo se graduará este año de Ciencias Políticas y Política Pública a sus 21 años. Saucedo, residente de South Gate, dijo que desde pequeño sus padres le dijeron que la educación es lo mas importante para sobresalir.

“Y yo siempre quería ir a la universidad”, dijo Saucedo, añadiendo que sus padres emigraron de México dándoles a él y a sus dos hermanos un futuro mejor al que ellos tenían en México.

En la preparatoria mientras buscaba la información para universidades, Saucedo vio que USC ofrecía un apoyo especial para los estudiantes de bajos recursos y no lo desaprovechó.

“USC me dio muchas becas y gracias a esta universidad he podido viajar a diferentes países y ellos pagan por mis gastos”, dijo Saucedo. “Siempre he querido ir a Europa y aunque todavía no se me cumple ya fui a diferentes países de Asia”, dijo el joven.

Saucedo dijo que desde el momento en que llegó a USC decidió mantenerse involucrado en diferentes actividades y su esfuerzo dio frutos. Actualmente funge como el presidente del cuerpo estudiantil de USC del año académico 2016-2017.

“Como representante de los estudiantes me toca ir a muchas reuniones y he logrado demostrar que los estudiantes de primera generación son importantes porque muchas veces nuestras voces se pierden”, dijo Saucedo.

Entre sus planes como presidente están obtener recibos más claros acerca de las colegiaturas, obtener comida gratis para estudiantes de bajos recursos y obtener un descanso en el otoño a mitad de semestre. “A veces cuando los estudiantes no tienen descanso se llenan de mucho estrés y después tienen problemas mentales”, dijo Saucedo.

Latinos exitosos

Ambos estudiantes demuestran que la educación es la clave al éxito y recalcan que la representación de latinos es importante en instituciones privadas.

“Ellos [la universidad] te dan recursos, nos ayudan y nos empoderan”, dijo Saucedo.

Franco dice que pese a que tuvo maestros que trataron de desanimarla también hubo quienes le dieron apoyo para salir adelante. “Yo les digo a los estudiantes de mi comunidad que vean que el trabajo [del campo] es difícil y mal pagado y tomen en cuenta el apoyo que les dan sus padres”, dijo la joven.

Fuera de sus clases regulares, Franco trabaja en la oficina de iniciativas de estrategia de USC y es embajadora de Naciones Unidas de USC, la cual se encarga de hablar de temas que son importantes a nivel global.

Conferencia de estudiantes de primera generación

Junto con Franco y Saucedo llegaron docenas de estudiantes de diferentes universidades incluyendo Loyola Marymount, San Diego State y la universidad de California, Irvine.

En su segunda edición, la reunión se enfocó en proveer talleres de cómo construir una vida social en la universidad, cómo enfrentar la educación superior en estatus de dreamer o indocumentado y la importancia de conocer acerca de finanzas.

El orador principal fue el Dr. George Sánchez quien es el director del centro de diversidad y democracia de USC. Él dijo que obtener educación superior les abre las puertas al mundo a los estudiantes.

“Yo les recomiendo que busquen un mentor preferiblemente un miembro de la facultad”, dijo Sánchez, quien en su momento también fue el primero en su familia en asistir a la universidad.

En USC alrededor del 15% de estudiantes son los primeros en asistir a una universidad de cuatro años y la graduación de este grupo va en un 90%, que es la misma que el total en toda la escuela.