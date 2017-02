Nada hace más feliz a Michelle Alves que los musicales

La puertorriqueña es parte de "Motown the Musical", que se estrena en LA el 12 de febrero

Por 12 años, Michelle Alves fue una de las bailarinas principales de artistas como Ricky Martin, Pitbull, Shakira, Enrique Iglesias y otras grandes luminarias de la música pop. Pero su voz no la dejaba en paz.

“Lo del canto siempre lo tuve como un secreto”, dijo la artista. “Nunca lo mostré, nunca se lo dije a nadie”.

A los 16 años comenzó a tomar clases de canto, y no fue hasta los 19 cuando mostró al mundo su talento cuando fue parte de un coro en un musical. Pero el gran regalo para su familia fue cuando interpretó su primer papel como solista en “Hair”, donde hizo el rol de Dionne. Para entonces se había mudado de su natal Puerto Rico a Nueva York, la mecca del teatro musical.

“Mi familia, que siempre ha sido bien ‘supportive’, me escuchó y me dijeron, ‘¿También puedes cantar?'”, dijo Alves, quien ahora es parte de “Motown the Musical”, que se presenta desde esta semana y hasta el 12 de febrero en el teatro Pantages.

Y es que la educación de Alves estuvo más enfocada en el ballet, la danza contemporánea, el tap y la actuación. Pero solo bailar, aunque era su pasión, no llenaba todas sus expectativas como artista.

Así que un buen día se decidió y comenzó a hacer audiciones para musicales. Luego de “Hair” participó en otros como “Chicago”, “Hairspray” y “Nine”. Pero la cereza del pastel fue haber interpretado a Anita en “West Side Story”, uno de los papeles más exigentes y codiciados del teatro musical.

“A los cinco año vi esa obra y dije, ‘Yo quiero ser Anita’. El teatro musical siempre ha estado en mi vida”.

En “Motown”, que narra la historia de la celebrada casa disquera del mismo nombre –en la que grabaron luminarias como Diana Ross, Smokey Robinson y Michael Jackson–, Alves interpreta a varios personajes, entre ellos a Teena Marie, la única cantante blanca que firmó con ese sello disquero, que se caracterizaba por contratar solo a intérpretes afroamericanos.

Alves dice que no cambia por nada los doce años que pasó como bailarina de cantantes de pop.

“Pero no hay nada que me llene y me satisfaga como lo que estoy haciendo ahora mismo”, dijo.

En detalle:

Qué: “Motown the Musical”

Dónde: teatro Pantages, 6233 Hollywood Blvd., Los Angeles

Cuándo: termina el 12 de febrero; martes a viernes 8 p.m.; sábado 2 y 8 p.m.; domingo 1 y 6:30 p.m.

Cómo: boletos de $35 a $135