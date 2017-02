Top 10: vehículos 2017 con mejor valor de reventa

Una lista dominada claramente por los pick ups.

Como todos sabemos, no todos los vehículos se deprecian de la misma forma. De hecho, todos pierden valor de forma distinta dependiendo desde la marca, el modelo, el trato, la cantidad de dueños y muchos otros factores que influyen. Sin embargo, como siempre facilitándonos la vida, la gente que hace el Kelly Blue Book Best Resale Value Awards 2017, nos entrega la tan esperada lista. Cabe mencionar que el promedio del valor de los autos usados del mercado a la hora de venderlos luego de 60 meses de uso es del 33%.

A continuación, te presentamos los 10 autos que tendrán mejor valor de reventa

Subaru WRX 2017

El Subaru WRX es uno de los preferidos por los entusiastas gracias a detalles como su refinada tracción integral, entre otras cosas. Gracias a ese culto que se ha formado alrededor de este nombre, el WRX te regresa hasta el 55.2% se su valor luego de 36 meses de uso y 45.4% después de 60 meses.

GMC Canyon 2017

Sin duda alguna, este pick up es una “inversión” inteligente. Luego de 36 meses, el valor de reventa alcanza el 59.8% y luego de 5 años se coloca en el 47.2%.

GMC Sierra 2017

Otro de los pick ups con alto valor de reventa es este Sierra de GMC. El retorno luego de 36 meses es de 56.8% y luego de 60 meses es de 47.5.

Honda Ridgeline 2017

Luego de su nombramiento como Truck of the Year y gracias a su buen equipamiento, el Ridgeline retorna 64.4% luego de 36 meses. Luego de 60 meses el porcentaje se ubica en 47.6.

Chevrolet Colorado 2017

Este pick up de tamaño mediano también se ubica bien a la hora de revenderlo. 61.3% a 36 meses y 48.1% luego de 60.

Toyota Tundra 2017

Este grandote del segmento de los pick ups es otro de los que ofrece un buen retorno: 60.7% y 49% tras 36 y 60 meses, respectivamente.

Jeep Wrangler 2017

Este todo terreno siempre se ha mantenido con muy buenos precios de reventa. Para el 2017 la estimación es de 63.7% luego de tres años de uso y 51.5% luego de cinco años.

Chevrolet Silverado 2017

Uno más en la lista dominado por los pick ups. El Silverado de Chevrolet regresa hasta un 61.8% luego de tres años y 52.2% luego de 60 meses.

Toyota 4Runner 2017

Gracias a su fiabilidad y resistencia, este SUV japonés es uno de los que mejor mantiene su precio: 64.3% y 54.5% luego de 36 y 60 meses, respectivamente.

Toyota Tacoma 2017

El mejor modelo 2017 para reventa es, según el KBB, el Toyota Tacoma. Sus porcentajes se ubican en los 71.8 luego de 36 meses y en 58.4 tras cinco años de uso.