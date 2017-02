Video: Inusual avistamiento de ballenas en costas de NY

Siete especies fueron detectadas en la zona

No es un hecho muy conocido, pero a solo 20 kilómetros del edificio Empire State, hay ballenas que nadan a gusto entre los barcos comerciales y turísticos. De hecho, siete especies diferentes de ballenas fueron detectadas en las costas de Nueva York, Estados Unidos, por científicos de la “Wildlife Conservation Society and the Woods Hole Oceanographic Institution”.