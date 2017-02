Bianca Marroquín sobre ‘Pequeños Gigantes USA’: “Necesitamos programas como este para darle esperanza a nuestra gente”

"No hay nada mejor que las artes, que bailar y cantar. Cuando somos artistas tenemos la responsabilidad y la oportunidad de hacer vibrar al público"

En la semana de debut de ‘Pequeños Gigantes USA’, que está de lunes a jueves a las 8/7 Pm Centro por Univision, hablamos con una de los tres jueces, la única mujer, Bianca Marroquín que no puede disimular la emoción que siente de formar parte de este proyecto.

Para Bianca, ‘Pequeños Gigantes USA’ es la clara esperanza de que nos espera un mundo mejor con estas nuevas generaciones, en donde se refleja las ganas, el trabajo y la disciplina de los chiquitos. En exclusiva, la actriz y bailarina cuenta por qué cree que las familias latinas necesitan un show como este para salir adelante.

Pregunta: Tu eres toda dulzura, toda sensibilidad, ¿cómo te preparas para juzgar a niños?

Bianca Marroquín: He tenido la gran fortuna de compartir con chiquitos en obras como ‘Mary Poppins’, mis sobrinos que están chiquitos, que ya tienen 6 y 7 años, todo esto me ha ayudado, me ha preparado para ‘Pequeños Gigantes USA’, ahora sí, ¡suéltenme los chiquitos!… Se me despertó mi lado maternal, siento que es mi mejor momento para ofrecer mi crítica, mis consejos, mi guía en el talento de nuestro niños del país, de nuestras futuras estrellas.

P: Tu comenzaste de pequeña también, ¿te sientes reflejada en ellos?

BM: En el hambre, en las ganas, en la emoción que tienen cuando bailan, porque yo comencé como bailarina a los 3 años, después fui adquiriendo todos los demás para ir a Broadway, pero cuando yo veo a los chiquitines bailar ahí me recuerdan de dónde vengo, y se lo que se requiere, el sacrificio, la entrega, el compromiso y ahí es cuando me tocan mi fibra más sensible, y me ven chillar con los niños que a esas edades están logrando lo que están logrando, y yo sé lo que se toma, y lo que han tenido que dejar a un lado para lograr eso… Los bailarines son atletas, son de entrenar y entrenar y transformar su cuerpo e ir contra toda naturaleza, con los huesos y tus músculos para afuera para tener toda la técnica, ahí es donde me mueve todo.

P: ¿Que sientes que les sobra y que les falta?

BM: Hay de todo, hay niños que vienen con mucha técnica y que les falta emocionalmente para abrirse a los otros… Hay otros que vienen sin tanta técnica pero innato tienen tanta estrella y un ángel y un carísima que dices: ‘Igual no canta y no tiene la gran voz, pero mira la manera que conecta’. El chiste es darle a cada quien lo que les falta… A todo el mundo le falta algo, entonces no podemos aplicar las mismas críticas a todos, cada quien trae un diferente nivel, pero ahí está celebrar lo que cada quien trae, y sacarle otras cositas, y darle y eso es lo bonito, cuando vemos que al siguiente programa aplica lo que les decimos, donde nos sacan las lágrimas, nos ponemos de pie, y les hacemos mucho show. Es una responsabilidad para nosotros, porque estamos formando futuros talentos.

P: ¿Qué es lo que buscas tú en tu ganador?

BM: Quiero que todos los niños se vayan con una experiencia bien bonita que los va a ayudar, no importa en lo que se dediquen en su futuro, pero que se lleven una experiencia que les va a dar más confianza, que se acuerden siempre de esto, y que los acompañe el resto de sus vidas… Si llegamos a encontrar estrellas qué padre que seamos nosotros, y que fue Univision y ‘Pequeños Gigantes USA’ quien ofreció una plataforma para encontrarlos, qué orgullo que en 10 años los veamos triunfar.

Pero si de repente en 15 años viene un adulto y me para en la calle y me dice: “Nunca se me olvidó esto que me dijiste”… Esa es mi labor, mi misión, si yo puedo dejar algo en estos chiquitos que los motive, que los inspire o que los ayude a construir mejores seres humanos, ya cumplí mi misión.

P: Viendo a estos niños, ¿crees que es una esperanza para un mundo mejor?

BM: Por supuesto, y sobre todo en los momentos que estamos viviendo ahorita, este programa no pudo llegar en mejor momento. Necesitamos programas como estos para darle esperanza a nuestra gente, darles alegría, y qué mejor que este show para darles a esa hora, que se puedan tomar un descanso de la vida cotidiana, de nuestra realidad, de todo lo que sucede y que nos permitan una hora de sus vidas ofrecerles un espacio lleno de emoción y esperanza…No hay nada mejor que las artes, que bailar y cantar. Cuando somos artistas tenemos la responsabilidad y la oportunidad de hacer vibrar al público en otra frecuencia que sana, y estoy bien orgullosa de Univision por esto.