BuenosDíasLA: ¿Quién dijo que en Los Ángeles no llueve?

Capacitarán a despedidos de American Apparel Colegio comunitario les ofrece una oportunidad de entrenarse de manera gratuita y en español Para los más de 2,300 trabajadores, que se quedaron sin empleo luego de que la compañía American Apparel cerrara sus puertas, el colegio comunitario Trade-Tech (LATTC) ofrecerá entrenamiento en español gratuito para que se capaciten en nuevos oficios o aprendan diseño de modas. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

