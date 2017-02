Familia pide justicia por muerte de su padre anciano a manos de la policía de Indio

No se explican cómo la policía no está entrenada para lidiar con casos que involucran a personas con una enfermedad mental

A casi seis meses de que dos agentes de la Policía de la ciudad de Indio mataran a Pedro Montañez, un hispano de 71 años, su familia no deja de preguntarse por qué no lo controlaron antes de llegar al extremo de dispararle al mismo tiempo con una pistola eléctrica y un arma de fuego.

“Nuestro padre era un hombre enfermo de esquizofrenia; bajito de estatura, medía menos de 1.60 metros (5 pies, 2 pulgadas); era delgadito, no pesaba más de 60 kilos (132 librs). No puede ser que la policía no haya podido someterlo sin necesidad de balacearlo y quitarle la vida. ¿Qué no están entrenados para lidiar con personas enfermas mentales?”, cuestiona con tristeza y frustración Pedro Montañez hijo.

El caso

El sábado 8 de agosto, una vecina denunció a Montañez padre ante la policía.

“Al parecer se hizo de palabras con un tipo que le dicen ‘El Playero’, y mi padre alzó la voz, lo que hizo que la vecina llamara a la policía. Cuando los agentes llegaron, mi papá estaba afuera de un supermercado”, relata el hijo.

Según un investigador de la policía, “mi papá traía un cuchillo o unas tijeras en la mano. Argumentan que lo trataron de calmar; y como no pudieron, le dispararon con la pistola eléctrica mientras el otro agente le dio siete balazos con su arma de fuego”.

Agrega que los policías no se detuvieron aun cuando una persona de la tienda les gritaba que lo dejaran, que no era peligroso.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche en la cuadra 44500 de la Calle Jackson, al oeste de la autopista 10. Montañez fue declarado muerto una hora después de ser baleado en el hospital Memorial JFK.

Originario de Puerto Rico, Pedro Montañez de 71 años estaba retirado de las labores del campo, vivía solo en un departamento ya que estaba separado desde hace un año de María Téllez, su esposa de origen mexicano. Era padre de tres hijos: Pedro, Ramona y Cristina.

Problemas mentales

Pedro y Ramona cuentan que fuera de la esquizofrenia que sufría, su padre era muy sano.

“Ya tenía como 20 años con la esquizofrenia, casi desde que dejó de trabajar en el campo. Tomaba medicamentos”, explica su hijo.

Describe que su padre pasaba de episodios de mucha tranquilidad a la exaltación. “Por ejemplo, las elecciones lo alteraban mucho. Por momentos amaba a Trump; y otras veces lo odiaba. Pero en general nunca tuvo un problema, eran más los días buenos que tenía”, comenta.

El anciano acribillado por la policía nunca tuvo problemas con las fuerzas del orden, salvo una semana antes de su asesinato cuando se le puso que quería dormir en el parque. “Papá, pero si tú tienes un hogar, un departamento. ‘Es que me siento encerrado’”, recuerda su hijo que le dijo.

“No hizo caso y se fue al parque. Llegó la policía a llevarse a algunos desamparados que bebían alcohol. Cuando a mi padre lo quisieron detener, opuso resistencia. Exigía a los agentes que antes de llevárselo le hicieran la prueba del alcoholímetro. Lo que sucedió es que lo golpearon en las costillas y un ojo. Antes de que lo mataran, se quejaba mucho de los golpes que le dio la policía. En su féretro, su cadáver aparecía aún con el ojo amoratado”, indica.

Pedro Montañez hijo dice que se enteró de la muerte de su padre cuando fue a buscarlo al día siguiente. “Una mujer sin tocarse el corazón me dijo, ‘no te van abrir la puerta. El hombre que vivía ahí, está muerto’. No lo podía creer”, rememora.

Ramona Montañez no puede ocultar su coraje por la muerte de su padre.

“Fue un abuso de autoridad. Tenemos policías que son asesinos con permiso, completamente prepotentes. Se supone que los policías están entrenados para saber cómo manejar los casos en los que las personas sufren discapacidad y trastornos mentales”, dice dolida.

“Todos en la familia hemos quedado con un gran trauma por la manera cómo nuestro padre enfermo muere trágicamente. Queremos justicia y se castigue a los policías responsables, que no se les permita seguir patrullando las calles de Indio”, expresa la hija.

Demanda en puerta

El abogado Arnoldo Casillas entabló una demanda civil ante una corte federal contra el Departamento de Policía de Indio y los agentes Chris Cordova y Kevin Fowler por los cargos de violación a sus derechos civiles, muerte injustificada, asalto, uso excesivo de la fuerza y otros.

“No se entiende tanta violencia. Y de verdad, fue un abuso. Primero le lanzan disparos eléctricos. En un vídeo tomado por un transeúnte se observa cómo se tambalea ante el impacto de la electricidad y luego se escuchan siete balazos por el arma de fuego”, dice el abogado Casillas.

“Bajo las leyes de Estados Unidos y del estado se violaron sus derechos. Por qué no lo desarmaron. Si ya le estaban disparando con la pistola eléctrica para qué usar el arma de fuego”, observa.

Agrega que su esperanza es que los policías hayan llevado cámaras de vídeo corporales y que el juez les dé acceso a esos videos. “Aunque a seis meses del asesinato no han permitido tener acceso a la autopsia”, indica.

Casillas lamentó que en 25 años, ningún policía que ha matado a alguien, y enfrentado demandas en el sur de California, haya recibido cargos criminales. “Los fiscales trabajan mano a mano con los policías y no los quieren acusar. El resultado es que se escapan de la cárcel y siguen trabajando sin problema alguno”, critica.

Considera que nada hará que se recobre la vida de Pedro Montañez. “No nos dejan otra alternativa que esta demanda civil, que lo único que les dará a los familiares es una compensación económica. Sin embargo, en un juicio civil se podría demostrar que los agentes implicados actuaron con una violencia innecesaria”, dijo el abogado.

Un vocero de la oficina de prensa del Departamento de Policía de Indio dijo que a ellos no les han notificado de ninguna demanda, pero si ya la hubieran recibido, por respeto a las partes involucradas, no pueden comentar nada sobre el caso.