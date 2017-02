Foto: Inés Gómez Mont reaparece tras cirugía

Recién salidita de la clínica, como no recuperarme rápido si tengo estos maravillosos mini doctores 😍 Ahora si a descansar y tener paciencia que serán dos meses de reposo, pero feliz y agradecida de que la cirugía fue un éxito. Gracias desde el fondo de mi alma a cada uno y una de ustedes por tomarse el tiempo y orar por mi, son cosas que jamás podré pagar pero si agradecer toda la vida! Gracias por sus cadenas de oración por sus mensajes de apoyo y cariño incondicional, créanme que en momentos de angustia son los más reconfortante 🙏🏼 Pronto podré ir a casa mientras estaré muy bien atendida por estas #pulgas que me alegran la vida y mi mejor enfermero y esposo del mundo 💖 #graciasDios #agradecida #bendecida

