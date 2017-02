La Maravillosa banda de “soñadores” que canta con temor a perder su estatus

El grupo está formado entre otros por jóvenes amparados bajo el programa de Acción Diferida (DACA)

La Banda La Maravillosa, formada entre otros por jóvenes amparados bajo el programa de Acción Diferida (DACA), fusiona la música de banda con ritmos estadounidenses como el rap o el urbano, pero ahora sus integrantes temen que las políticas de Donald Trump acaben con estos puentes culturales y con sus sueños.

“Habemos varios que tenemos este miedo de que nos quiten el permiso del DACA”, dijo a Efe José Gonzáles, vocalista de Banda La Maravillosa.

“Es, a lo mejor, el miedo de no poder volar, de no poder manejar a gusto como lo estamos haciendo. Y la verdad esperemos que no lo quiten, porque perderíamos muchas ventajas“, aclaró.

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), orden ejecutiva firmada en 2012 por el expresidente Barack Obama, provee seguro social, licencia de conducir, y permiso para estudiar y trabajar.

El edicto presidencial protege a más de 750.000 jóvenes “que sueñan graduarse de carreras universitarias”, no obstante su miedo ahora crece ante la incertidumbre de si el presidente Trump cumplirá otra de sus promesas de campaña contra 11 millones de inmigrantes indocumentados: la eliminación del DACA.

La Banda La Maravillosa, formada hace un año, está compuesta por 16 músicos de los cuales 8 poseen DACA, todos estudiantes de música en universidades.

“Nuestro sueño es mantenernos en el gusto del público durante muchos años y que nuestra música llegue a diferentes lugares del mundo donde la música de banda no ha llegado”, expresó Gonzáles.

“Ese es el sueño de nosotros y estamos muy enfocados en eso y Dios quiera que se nos cumpla”, invocó el joven cantante, de 21 años, quien partió de su natal Jalisco, México, junto a sus padres a la edad de 8 años.

La Maravillosa comparte escenarios en California con exitosos exponentes de música de banda, como Gerardo Ortiz y Banda el recodo; además de presentarse en fiestas comunitarias, bodas, quinceañeras y clubes nocturnos.

Alexander Pascual, trompetista de 24 años, emigró con sus padres de Oaxaca, México, cuando tenía 8 años, pero hoy es uno de los músicos preocupados por la postura de Trump que podría invalidar sus documentos.

“Sí existe temor, personalmente y también con mis compañeros, porque nuestra meta es llegar a tocarle al mundo entero”, expresó Pascual, quien sin DACA se verá forzado a vivir en la clandestinidad.

“Y en este momento el no poder hacerlo o el pensar que nos cancelen el DACA es un tema gravísimo, porque nosotros queremos viajar a otros estados y presentar nuestra música“, agregó.

Los jóvenes, bilingües y biculturales, decidieron salirse de otros grupos musicales para trabajar sus propias ideas “que no las aceptan muchos del género tradicional de banda“, según reveló Pascual.

En La Banda La Maravillosa hoy fusionan ritmos de banda con otros ritmos como el reguetón en el éxito musical “Sin contrato” del colombiano Maluma, el rap en “California love” del asesinado Tupac (2Pac) Shakur, o el hip-hop en “Ain’t no fun” de Snoop Dogg, entre otros.

Con estas mezclas, los músicos tienen por meta completar su primer álbum para presentar el ritmo de banda, popular en regiones rurales de México, a otras comunidades sobre todo de habla inglesa.

En el circuito del activismo californiano “nos felicitan, porque nosotros tenemos la opinión y el poder de influenciar a la gente joven“, dijo a Efe el clarinetista Jesús Méndez, de 22 años y quien vino con sus padres desde México cuando tenía 6 años.

Durante la pasada campaña electoral presidencial entre la demócrata Hillary Clinton y el actual presidente republicano Donald Trump, la Banda La Maravillosa se hizo notar también cuando lanzó “El corrido de la Hillary y el Trump”.

En su primera conferencia de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que el presidente, Donald Trump, no tiene como “prioridad” deportar a los jóvenes indocumentados y está esperando un plan de su gabinete sobre qué hacer con el alivio migratorio a esos jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores” (“dreamers”) que llegaron al país de niños.

“Lo primero que va a hacer (el presidente) es instruir a las agencias para que se centren en aquellos (indocumentados) que tengan un historial criminal o que presenten una amenaza para el pueblo estadounidense. Ésa va a ser la prioridad, y después vamos a seguir examinando qué hacer con el resto de gente que está aquí” ilegalmente, aclaró Spicer.

Mientras tanto, en espera de esas órdenes o medidas, la Banda La Maravillosa sigue realizando sus actuaciones en total incertidumbre sobre el futuro de sus integrantes.