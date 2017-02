Soluciones STEM para ayudar a jovencitas angelinas a mejorar Los Ángeles

La competición Girls Build LA invita a cientos de estudiantes a plantear mejoras para sus comunidades por medio de las ciencias

Girls Build LA es una iniciativa que busca empoderar a jovencintas angelinas por medio de una competición en la que se las anima a utilizar las materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) para idear soluciones y mejoras para su comunidad.

Cientos de adolescentes de 50 escuelas diferentes participan en la iniciativa, premiada con $2,000 en becas de estudios universitarios para cada miembro de los equipos que resulten ganadores. Cada grupo trabaja con un mentor voluntario y con un profesor que les ayuda a guiar sus proyectos.

El programa de tres años se dirige a estudiantes de escuelas secundarias públicas del condado y se organiza en tres áreas de impacto: Salud y Bienestar, Compromiso Civil, y STEM y Acceso a la Universidad. Las participantes desarrollan habilidades para el liderazgo como la capacidad de trabajar en equipo, de alcanzar consenso, gestionar proyectos y comunicarse de manera efectiva.

La competición fue fundada hace dos años por la organización sin ánimo de lucro LA Promise Fund con el objetivo de animar a las jóvenes a interesarse y atreverse a estudiar las materias STEM, en las que las mujeres están infrarrepresentadas en el país, especialmente las de color: menos del 25% de los puestos de STEM están ocupados por mujeres, pero solo el 3% por afroamericanas y apenas el 1% por latinas.

Margaret Chernin, vicepresidenta sénior de desarrollo en la productora de Ben Affleck y Matt Damon Pearl Street Films, es una de las mentoras del programa y contó a NBC Los Angeles que busca para las adolescentes el mismo sentimiento de pertenencia que ella siente en su trabajo. “Siempre me he sentido respaldada para hablar, tomar mis decisiones y hacer oír mi voz y creo que me gustaría que ellas se sintieran así de empoderadas y apoyadas“, explicó.

“Ha sido muy gratificante y también muy inspirador ver cómo es la próxima generación de chicas porque son una fuerza”, añadió.

Además de fomentar su participación en las carreras STEM, Girls Build LA persigue crear un entorno cómodo donde las jóvenes puedan identificar los retos de su comunidad y ser parte de la solución.

En el condado de Los Ángeles, el 30% de las adolescentes viven en la pobreza y además de lidiar con barreras económicas, se enfrenta a la amenaza de la violencia. Tal y como señala Girls Build LA en su web, no hay nadie mejor que estas jovencitas que los viven día a día para identificar los problemas que afrontan sus barrios y sus causas y proponer soluciones.

Cada equipo presentará su proyecto frente a un jurado en mayo, y los seis equipos ganadores se repartirán una dotación total de $50,000.