Marinos entregaron a policías comunitarios a Los Templarios, denuncian ONG’s

La Secretaría de Marina lo niega, pero ONG lo afirman

México – Cinco policías comunitarios de Santa María Ostula, en Aquila, Michoacán, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) para después ser entregador a Los Caballeros Templarios, denunciaron organizaciones sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, la madrugada del domingo, los comunitarios Abigail Farías Fernan, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia fueron detenidos en un operativo encabezado por marinos en el filtro de seguridad de Tizupa, en Aquila.

Información Disruptiva Inteligente (IDI Media) detalló que después de su detención, los comunitarios fueron entregados a Jesús Cruz Birrueta, “El Chuy Playas”, y Fernando Cruz Tena, “El Tena”, presuntos integrantes de una célula de los Caballeros Templarios que controla ese municipio.

Una de las víctimas, según el medio, se puso en contacto con el resto de la policía comunitaria y pudo informar que sus captores exigían que desmantelaran el retén de Tizupa y les entregaran las 21 armas largas que tienen en su poder.

Para la negociación tendrían que acudir dos personas de la comunidad, de lo contrario “iban a amanecer las cabezas de los policías”, dijo el comunitario a través de una llamada a la que IDI Media tuvo acceso.

Estos hechos movilizaron a unos 2 mil nahuas de la comunidad indígena, quienes bloquearon un tramo carretero del crucero Las Brisas para exigir la liberación de los policías.

Los manifestantes informaron que el bloqueo será indefinido e impedirá totalmente la circulación de vehículos “hasta que aparezcan nuestros compañeros que cuidan al municipio de la delincuencia organizada”.

La Red de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras entidades, lanzaron hoy un enérgico llamado a los Gobiernos federal y estatal para implementar un operativo especial de búsqueda de los uniformados.

Estas organizaciones civiles denunciaron la posibilidad de que el suceso se tratara de una desaparición forzada ejecutado por marinos, quienes habrían arrestado a los policías para entregarlos al crimen organizado.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Juan Bernardo Corona Martínez, informó a medios que se puso en contacto con gente de la Semar y esta negó que sus elementos hubieran realizado alguna detención.

“Queremos tener claridad sobre quiénes fueron los que privaron de la libertad a los compañeros policías, estamos a la espera de que nos den el dato concreto, pero efectivamente se suscitó el hecho”, explicó el funcionario.

El Alcalde de Aquila, José Luis Arteaga Olivares, denunció el secuestro de los policías ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Reveló que los cinco uniformados fueron sorprendidos a las 03:30 horas del domingo en la base policial de la comunidad de Tizupan por un comando armado que portaba uniformes de camuflaje y dos camionetas similares a las de la Marina.

El Edil envió una carta dirigida a Corona Martínez, en la que le solicita su apoyo para rescatar a los cinco policías municipales que están privados de su libertad.

En el documento, el Edil refiere que a decir de los colegas de los oficiales estos fueron detenidos por gente vestida con uniformes de la Marina y también señala que posteriormente un líder delincuencial se comunicó vía telefónica con el gobierno municipal para decir que él tenía a los agentes y los mataría si no retiraban la vigilancia de la base de seguridad que existen en la población de Tizupan.

Carta íntegra del Alcalde a Juan Bernardo Corona

“A través de la presente, comunicamos a usted que el día de hoy 5 de febrero del año en curso, en punto de las 3:30 horas de la madrugada llegaron dos camionetas con camuflaje y elementos vestidos con uniforme de la Marina haciendo inspección del armamento que tenían los elementos de Seguridad Municipal más no afirmamos ni certificamos que sean elementos y unidades de la Marina porque no estuvimos en el lugar, pero es la información que recabamos del resto de los compañeros de Seguridad Municipal; Pero al notar que sólo estaban estos cinco elementos de nombres (Eleno Valencia Zambrano, Saúl Fabián Meraz Martínez, Abigail Farías Fernández, Crispín Enrique Francisco de Aquino, Francisco Carreón Valencia) los desarmaron y los subieron a las unidades camuflajeadas sin percatarse los uniformados que existían más elementos de seguridad en los alrededores ya que anteriormente habían sufrido de un atentado por parte del crimen organizado. Y se trasladaron con rumbo a la ciudad de Lázaro Cárdenas carretera 200.

“En dicha base no estaban solos los cinco policías municipales si no había otros 15 alrededor de la base ya que cada turno es de 20 elementos pero éstos no dispararon porque vieron que había uniformados y guardando el protocolo de seguridad que se les ha establecido de mantener un respeto a la Sedena, Semar, Policía Federal y la Policía Michoacán accedieron a las indicaciones que ellos decían. Cuando se fueron las camionetas vieron que se habían llevado a sus compañeros fue cuando dieron parte a Seguridad Pública de Aquila.

“Transcurrieron las horas y como a las 10:30 de la mañana de este mismo día se recibió una llamada en la localidad de San Pedro donde llamo un sicario de apodo ‘El Tunco’, elemento que pertenece al grupo delincuencial que dirige Jesús Cruz Virrueta (alias ‘Chuy Playas’ o ‘El 30’) y ‘El Tena’, quien a su vez es comandado por Fernando Cruz Tena, diciendo que iban a liberar a los policías municipales siempre y cuando esté libre el paso donde se encontraba ubicada la base de Tizupan.

“Aproximadamente las 5 de la tarde se recibió una segunda llamada telefónica en la localidad de San Pedro amenazando de no entregar las armas que tienen en la base de Tizupan los policías municipales, les privaran de la vida a los 5 elementos detenidos que tiene en su poder y que no quería ningún policía municipal armado en la base de Tizupan.

“Por todo lo ocurrido le solicitamos a usted apoyo urgente de sus elementos de Seguridad Pública para realizar un operativo en esa región del sur de nuestro municipio y rescatar a nuestros cinco policías municipales detenidos y capturar a los líderes de este grupo delincuencial.

“Y solicitamos una base de operaciones mixtas en la localidad de Huahua para aumentar la seguridad y brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Sin más por el momento agradecemos la atención a la presente”.