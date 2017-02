Enseñan a inmigrantes a tener un plan de custodia de los hijos en caso de deportación

Organizaciones comunitarias han repartido miles de cartas de cuidado de menores desde diciembre a fin de ayudar a las personas indocumentadas

Dalia A. una madre soltera indocumentada de un niño de seis años ha pensado seriamente en llenar una carta de cuidado de su hijo para en caso de una posible deportación.

“Honestamente me siento tranquila y no estoy alarmada. No me meto en problemas. Me dedico al trabajo. Pago mis impuestos. Mucha gente ya me ha preguntado que si voy a llenar esa carta”, comenta esta inmigrante quien pide no mencionar su apellido debido a su estatus indocumentado.

“Si me deportan a México, he pensado en llevarme a mi hijo. Él nació en Estados Unidos pero me ha dicho que no le gustaría quedarse con su padre, o su abuela, en caso de que me saquen”, dice. “Pero si me deportan sin darme la oportunidad de llevarme a mi hijo, sí me gustaría que se quede con su papá, su abuela o una tía que tengo que es ciudadana”.

El Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) ha repartido miles de cartas de cuidado de menores, un documento que forma parte de un paquete diseñado por el Centro de Recursos Legales del Inmigrante (ILRC) con sede en San Francisco.

Según el ILRC, este paquete está elaborado para crear un plan de preparación familiar independientemente del estatus de migración. Sin embargo, a causa de los desafíos que enfrentan las familias de inmigrantes o con estatus mixto, hay consejos adicionales para los inmigrantes.

El paquete de preparación en español, lo puedes encontrar en el portal de ILRC.

“Ese paquete lo compartió ILRC, una organización que hace muy buen trabajo por la comunidad inmigrante. Lo encontramos muy completo”, dice Anabella Bastida, directora de COFEM.

“Decidimos repartirlo cuando vamos a iglesias o reuniones de entrenamiento porque queremos asegurarnos que la gente esté bien informada de los recursos de apoyo disponibles. Estar bien informados y preparados, será la mejor arma”, observa Bastidas.

En el paquete viene incluida la Declaración de Autorización de la Persona Responsable del Menor. “Esta solo la tiene que firmar la persona que se quedará responsable de los niños. La puede presentar en la escuela, o para en caso de que el infante requiera cuidado médico”, sostiene Bastida.

Es básicamente para la escuela y el cuidado médico, y se apega a las leyes de California.

La carta no implica que la persona que se queda al cuidado del menor, obtiene su custodia legal ni afecta ningún derecho de los padres.

“Lo que la gente más busca en los foros informativos que cada semana organiza COFEM es la carta de custodia temporal. En cuanto empiezo a hablar de dejar protegidos a los menores de edad en caso de una deportación y de que hay que hacer un plan de prevención, la gente la pide”, observa Francisco Moreno de COFEM.

“Básicamente hay que estar preparados. Dios mediante puede que no pase nada. Pero es mejor tener un plan, y buscar una persona de confianza para que se quede al cuidado temporal de los hijos. Llenar la carta de custodia y poner todos los papeles juntos en una cajita de metal”, explica.

“Yo recomiendo que guarden en un solo lugar actas de nacimiento, cartillas de vacunación, matrículas consulares, y una copia de la carta de custodia temporal de los hijos. Y que una persona de confianza sepa dónde están esos documentos”, señaló Moreno.

COFEM empezó a entregar el paquete de preparación para las familias inmigrantes desde diciembre, a partir de que se acercaba la juramentación de Donald Trump como presidente.