Alex Padilla, Secretario de Estado de California y orgulloso hijo de inmigrantes

A pesar de no haber podido terminar sus estudios, los padres de Padilla siempre inculcaron a sus hijos la importancia de tener una educación y de tratar a todos con respeto

Lupe y Santos Padilla se conocieron en misa, en la iglesia de la Placita Olvera, 50 años atrás.

“Me dí vuelta y ví que me estaba mirando”, recordó Lupe sonriendo. Un año después, la joven pareja de inmigrantes contraía matrimonio y comenzaba una familia.

Independientemente de tratarse de los padres del secretario de estado de California, Alex Padilla, la historia de Lupe y Santos es la historia de millones de inmigrantes que llegan a este país en busca de trabajo y una vida mejor.

“Hace 40, 50 años, todo era más fácil”, recordó Santos, quien a los tres días de llegar de Jalisco pudo conseguir un trabajo en un restaurante.

Lupe consiguió empleo limpiando casas, una labor que continuaría por los próximos 40 años de su vida.

Después de años de trabajo, la pareja pudo comprar una casa en Pacoima. El mismo hogar que vería crecer a sus tres hijos, hoy es uno de los sitios preferidos de sus nietos, cuando llegan a visitar.

En esa misma casa, en entrevista con La Opinión, Santos, Lupe y Alex Padilla recordaron sus humildes comienzos.

“Cuando era niña quería ser maestra, pero nunca pude terminar mis estudios”, recordó Lupe, quien creció en las sierras de Chihuahua. “Mi mamá murió cuando yo tenía dos años, y nos crio mi abuelito, que era carpintero, recordó.

A pesar de no haber podido terminar sus estudios, la pareja de inmigrantes siempre inculcó a sus hijos la importancia de tener una educación y de tratar a todos con respeto.

“La pobreza no es vergüenza”, opinó el Secretario de Estado. “Cuando éramos pequeños pasamos por momentos difíciles, pero nunca nos faltó lo básico”, aseguró.

Devolver a la comunidad

Padilla eventualmente dejó Los Ángeles para ir a estudiar al Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Boston, donde obtuvo su título de ingeniero.

“Me daba mucho orgullo que mis hijos fuesen a estudiar. Los tres tuvieron que trabajar para poder pagar sus estudios. Pero al mismo tiempo, los extrañaba mucho porque no estaban conmigo”, confesó la madre.

Luego de recibirse en la universidad, Padilla regresó a la comunidad angelina que lo vio crecer.

“Su vocación nunca fue estar sentado en un escritorio”, recordó Lupe. “Desde niño, Alex siempre estaba al tanto si alguien venía a pedir comida, o necesitaba algo y siempre quería ayudar. Cuando era pequeño, él veía que con las vecinas salíamos a barrer las calles, y venía con una escoba a barrer con nosotras”, contó.

Al regresar de la universidad, y junto a su amigo Tony Cárdenas, a quien conocía del barrio desde que eran niños, Padilla decidió involucrarse en la política.

Lecciones de vida

Las lecciones que Padilla aprendió de sus padres inmigrantes son aquellas que recordaría para el resto de su vida.

“Alex siempre me insistía en que quería ir a mi trabajo, para ver qué es lo que hacía y cómo trabajaba. Un domingo, a las 4 de la mañana, cuando estaba por salir, lo veo que ya se había levantado y estaba listo para acompañarme al restaurante en Thousand Oaks donde yo trabajaba en ese momento”, recordó Santos.

Décadas pasaron desde aquel día, pero Padilla siempre recordó ese momento.

El año pasado, el secretario de estado invitó a su padre a su trabajo en Sacramento. Al llegar, lo introdujo diciendo, “Quiero que mi padre conozca lo que hago en mi trabajo. Cuando era niño, él me enseñó cómo trabajaba, y ahora puedo mostrarle a él lo que me enseñó”, contó Santos.

“Para mí, ese momento tuvo un impacto muy especial. Nunca creí que él se acordaría de cuando lo llevé a mi trabajo, y sin embargo, lo tuvo presente todos estos años”, dijo el padre con orgullo.

Sabiduría de madre

“Lupe siempre fue la administradora de la casa, la que siempre supo del valor de la educación, el respeto y el trabajo. Si no hubiese sido por ella, no tendríamos lo que tenemos”, señaló Santos.

El Secretario de estado recordó una sesión en Sacramento que se extendió hasta pasadas altas horas de la noche.

“A la medianoche recibí un llamado de mi hermano preguntándome si necesitaba algo y si quería que mande a mamá a la sesión”, contó Padilla confesando que, en ese momento, la propuesta le pareció extraña. “¿A mamá?”.

“Sí, a mamá”, respondió su hermano. “Piénsalo, a pesar de que el sueldo de nuestros padres nunca fue muy alto, mamá siempre se las arregló para que nunca nos faltara nada. Y no sólo eso, sino que cada año, siempre podíamos ir a algún lado de vacaciones. No sé cómo, pero si hay alguien que sabe cómo estirar el dinero es nuestra madre, y estoy seguro de que podría balancear un presupuesto de cientos de millones de dólares”, recordó riéndose.

Lupe y Santos frente a su hogar que vio crecer a sus tres hijos.

Historias de inmigrantes

“Los muros no deben existir”, indicó Santos, al hablar sobre las propuestas de construir un muro del presidente Donald Trump. “Así como nuestra historia, existen millones de historias de inmigrantes que llegamos a este país a trabajar, y si Dios lo permite, a salir adelante y vivir honestamente”.

“Cuando uno no tiene una educación, muchas veces se topa con barreras. Yo no pude terminar mis estudios y no puedo hablar inglés. Pero nada de eso me avergüenza, porque conozco el valor del esfuerzo y del trabajo, y fue eso lo que le transmití a mis hijos”, dijo Santos.

“La historia de nuestra familia es sólo uno de los millones de ejemplos y la prueba de que los inmigrantes venimos a este país a contribuir”, confirmó su hijo.

Cuando Padilla ganó su primera elección en el Concejo municipal, sus padres lo acompañaron en la celebración. Al llegar al sitio de festejo, un periodista local le preguntó a Santos si se sentía orgulloso de su hijo Alex.

“No sólo de Alex. Me siento orgulloso de mis tres hijos”, respondió el padre en aquel entonces.

“El orgullo para mí es mirar lo sobresaliente que son mis tres hijos, y por eso, le estoy agradecido a Dios”, opinó.

Quizás una de las cosas que Alex Padilla no pudo aprender de su madre fue cocinar como sólo las madres saben hacerlo.

¿Su plato preferido?

“Las enchiladas”, contestó Padilla, sin pensarlo dos veces. “Hubo muchos días de sopa de arroz y frijoles en la olla. Pero los días buenos, comíamos enchiladas”, recordó.