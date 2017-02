¿Colate en la ‘ruina’ por culpa de Paulina Rubio?

Nicolás Vallejo-Nágera y "La Chica Dorada" siguen en pleitos legales

Nicolás Vallejo-Nágera relató a la revista española Vanitatis como ha sobrellevado su vida como papá tras su ruptura sentimental con la cantante Paulina Rubio, madre de su hijo Andrea Nicolás.

También conocido como Colate, el ex de Paulina relató lo complicado que la pasa viviendo en Miami, lugar en el que reside desde se separó de “La Chica Dorada”.

“Llevo ya once años allí. En los años de noviazgo con Paulina iba y venía mucho porque tenía mi empresa en España, pero cuando me casé me instalé por completo ahí. Y cuando me separé empecé a buscarme la vida en Miami. Con lo que me cuesta vivir en Miami, aquí viviría como un marajá. Reconozco que me cuesta llegar a fin de mes”.

Vallejo-Nágera asimismo manifestó su inconformidad por no ser avisado que su hijo aparecería en la portada de una revista de espectáculos este mes: “Esta es una más de las muchas que me hace. La única vez que yo posé con Nico fue para un reportaje solidario y le pedí autorización. Ella lava su imagen usando a nuestro hijo. Así es Paulina”.

Con mis dos amores ❤️💙💜 #independentwoman #lomejorestaporllegar #nico #eros #losamohastaelinfinitoymasalla #nuncatanfeliz #misbabies A photo posted by Paulina Rubio (@paurubio) on Feb 1, 2017 at 4:58pm PST

Sobre la lucha legal que los llevo nuevamente a los juzgados el día de ayer, Colate comentó que se ha gastado cerca de medio millón de dólares en abogados por los pleitos que está teniendo con su ex, así que ha tomado la decisión de defenderse él mismo a pesar de no haber estudiado Derecho: “Se puede decir que me he arruinado pagando los abogados”.

Finalmente, a pesar de económicamente no esté en su mejor momento, en el amor la situación es distinta, pues le va bastante bien después de su separación hace cinco años. “Vuelvo a tener mariposas en el estómago, y pensaba que esto ya no me iba a suceder. No quiero decir nada de ella porque no se dedica a este mundo, y aunque se lo he explicado, espero que no se asuste y se marche”.

Agencia México